Mundo

La misteriosa nueva foto de perfil de Marco Rubio que estalló las redes sociales y se volvió viral

La publicación con la fotografía alcanzó más de un millón de visualizaciones en menos de ocho horas.

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Marco Rubio
Marco Rubio Foto: GETTY Y X/@marcorubio

Memes y comentarios invadieron la red social del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, después de que publicara una curiosa imagen en su cuenta oficial de X.

La publicación generó una ola de reacciones y se volvió viral, generando atención en redes sociales. “¿Quién puso a Marco Rubio en la esquina de los traviesos?”, dice uno de los comentarios.

La imagen fue tomada de una reciente sesión de fotos para la prestigiosa revista Vanity Fair, y se puede ver a Marco Rubio, solo, en una esquina de una habitación.

Publicación de Marco Rubio
Publicación de Marco Rubio Foto: X/@marcorubio

De pie, el secretario de Estado mira hacia el suelo, frente a una lámpara que se encuentra en una mesa, mientras sus manos se encuentran al costado en forma recta.

La pose se convirtió rápidamente en un tema de conversación de los internautas en la red social X, donde se podían ver comentarios de todo tipo, incluidos memes sobre la curiosa fotografía.

Marco Rubio tendría como objetivo derrocar a otro gobierno de la región, tras una posible salida del poder de Maduro

Incluso el mismo vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, comentó la publicación generando 558.000 comentarios al mensaje: “Supongo que le debo a este tipo $1,000”, dijo Vance en el trino publicado por Rubio.

Numerosos internautas difundieron en plataformas digitales versiones modificadas de la imagen, acompañadas de comentarios humorísticos, que destacan que incluso las fotografías oficiales de líderes políticos pueden transformarse y adquirir un nuevo significado dentro del universo de los memes.

Nueva foto de perfíl de Marco Rubio
Nueva foto de perfíl de Marco Rubio Foto: X/@marcorubio

Cientos de comentarios hicieron referencia a la foto e incluso uno ironizó: “Narrador: Marco Rubio terminó inclinándose ante una lámpara, porque su brillo supera al de él”.

Otro usuario señaló con sarcasmo: “Marco Rubio se da cuenta de que ahora le tocará asumir el rol de nuevo subdirector del FBI”.

Un tercero agregó: “La lámpara resplandece más que las opciones de Marco de llegar algún día a la Presidencia, y ni siquiera parece intentarlo”.

Finalmente, alguien más escribió: “Esta imagen suya me agrada mucho, secretario Rubio. Refleja solemnidad y deja ver el enorme peso de su responsabilidad. No es una foto agradable; es una imagen cruda, áspera, dura como el infierno”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos
El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

La curiosa publicación ocurrió pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara un discurso a la Nación de Donald Trump, en el que habló de los principales logros de su gobierno en 11 meses.

Marco Rubio

