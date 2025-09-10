Mega Millions martes 9 de septiembre: consulte los números ganadores del último sorteo

El sorteo de Mega Millions del martes 9 de septiembre de 2025 dejó a los aficionados de la lotería con el corazón en vilo hasta el último instante, cuando se dieron a conocer los números ganadores que incluyeron el misterio del Megaball.

Según DraftKings Network, los números extraídos fueron 6, 43, 52, 64, 65 y el número adicional (Megaball) fue el 22, correspondientes a un pozo estimado de $358 millones de dólares. A pesar de la tensión acumulada, no se registraron ganadores del premio mayor ni boletos millonarios, lo que deja el bote aún más incierto en espera al próximo sorteo.

Este resultado no solo despierta la expectativa de cara al siguiente sorteo, sino que también invita a reflexionar sobre el funcionamiento general de Mega Millions.

Mega Millions es una de las loterías más grandes de Estados Unidos | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Este juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 70 y uno entre 1 y 25, la famosa “Mega Ball”, con probabilidades de ganar el premio máximo calculadas en aproximadamente 1 entre 302 millones. Desde abril de 2025, se implementaron cambios que incluyen un aumento del precio del boleto, mayores botes iniciales y una leve mejora en esas probabilidades.

Ahora bien, si bien el premio gordo no tiene dueño aún, el sorteo sirve nuevamente como recordatorio de los juegos internacionales como Euromillones y Bonoloto, cuyos resultados se publicaron paralelamente.

En España, la combinación ganadora de Euromillones fue 3, 13, 24, 39 y 40, con estrellas 2 y 8, además del código adicional “El Millón” SVL64651. Por su parte, en Bonoloto salieron los números 2, 14, 21, 24, 28 y 45, con complementario 3 y reintegro 4; en este sorteo hubo un premio de segunda categoría de 130,000 euros.

El contraste entre Mega Millions y estos sorteos europeos subraya la diversidad de formatos y expectativas que existen en la lotería global y cómo cada país adapta su sistema de premios y probabilidades.

En Estados Unidos, un solo boleto ganador puede cambiar vidas, mientras en Europa, los premios se distribuyen en múltiples categorías, lo que también multiplica el número de ganadores, aunque en montos menores.

El logo de Mega Millions de Florida se ve en Cayo Hueso, Estados Unidos | Foto: NurPhoto via Getty Images

Es importante recordar que el simple hecho de coincidir con algunos números no garantiza la validez del boleto sin la verificación correspondiente en la jurisdicción en la que fue comprado. Así mismo, las loterías locales suelen ofrecer aplicaciones móviles y canales de televisión asociados donde se transmiten los sorteos en tiempo real, evitando así depender únicamente de fuentes secundarias.

Tras la revelación de los números ganadores de este martes, muchos jugadores ya piensan en la próxima oportunidad, programada para el viernes 12 de septiembre. Con un acumulado que seguirá en aumento, Mega Millions mantiene viva la ilusión de millones de personas que, semana tras semana, prueban suerte con la esperanza de convertirse en el siguiente gran ganador.