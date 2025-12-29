Mientras muchos negocios cierran por Año Nuevo, esta gigantesca cadena mantendrá sus tiendas abiertas en las celebraciones en EE. UU.

Es usual que las fiestas decembrinas modifiquen los horarios de atención de varios establecimientos comerciales y federales de Estados Unidos, gracias a los festivos. Por lo tanto, algunas tiendas y supermercados han anunciado sus horarios de atención para que las personas programen sus compras.

Walmart, el gigante minorista más importante del país, anunció que la víspera del Año Nuevo, es decir el miércoles 31 de diciembre, habrá atención al público.

El jueves, a pesar de que es feriado a nivel nacional, las tiendas alrededor del país de la minorista también estarán disponibles en su horario habitual.

Las personas podrán comprar desde las 6 a.m. hasta las 11 p.m. Foto: Geography Photos/Universal Image

Walmart abre al público la mayoría de los festivos, con excepción del Día de Acción de Gracias (el último jueves de cada noviembre), y en Navidad, los 25 de diciembre.

Lo anterior tiene la finalidad de permitir que los estadounidenses realicen sus compras de último momento para las reuniones familiares con el fin de celebrar el final del 2025.

Walmart solo cierra dos días al año. Foto: Getty Images

La compañía, además, ha recomendado a los compradores que usen su opción ‘Localizador de tiendas’, que aparece en la página web, para poder confirmar que el producto que buscan sí está disponible en la tienda que visitarán, y así evitar retrasos o imprevistos en sus visitas a los supermercados.

Al mismo tiempo, Walmart señaló que el 31 de diciembre, los puntos de venta serán abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que su jornada estándar no será modificada durante ese día.

Las personas también pueden hacer sus compras por internet. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, la compañía recordó a sus compradores que, en caso de encontrar el supermercado cerrado, pueden realizar sus compras por internet, en la página web o por medio de la aplicación móvil. Las personas pueden pedir una entrega a domicilio de su pedido o recogerlo directamente en un punto físico en cuando estos abran.

Por redes sociales, Walmart publica videos alusivos a las compras de final de año, como regalos, decoración y cenas para que las personas se motiven a gastar su dinero en los supermercados. Además, la empresa aprovecha para recordar que estará abierta al público en caso de que las familias requieran hacer compras de emergencia, ya que varios supermercados pequeños sí cerrarán.