Miles de personas en 4 estados de EE. UU. podrían perder su vivienda por condiciones peligrosas del agua. Piden tomar precauciones

El viernes 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió de una peligrosa creciente en el agua del mar que podría dañar múltiples propiedades.

En Portland, Oregon, el NWS del estado sostuvo que las personas deben mantenerse “alejadas de troncos grandes en la playa. El agua que sube por la playa puede levantar o rodar fácilmente los troncos, lo que puede herir o matar a alguien que se encuentre en su camino”.

⚠️🌧️ Just a heads up that heavy rainfall is possible between 12-6 PM today, which would impact the Friday afternoon/evening commute.



Visibility may be reduced at times, and localized flooding of streets and intersections are possible due to clogged storm drains. #ORwx #WAwx pic.twitter.com/ZyuqL7Fqg7 — NWS Portland (@NWSPortland) October 24, 2025

Por su parte, en el estado de California, hay varias regiones donde la agencia climatológica ha provisto varias alertas.

El NWS de Eureka dijo: “No se deje engañar por un océano que parece tranquilo. Puede haber 30 minutos de olas pequeñas antes de que llegue una ola furtiva”.

“Evite las rocas y los embarcaderos. Evite las playas empinadas. Manténgase mucho más alejado del agua y nunca le dé la espalda al océano”, añadió la agencia.

En el condado de Mendocino, habrá un mayor riesgo de olas furtivas y desbordes de más de 4,5 metros en la playa.

“Olas grandes e inesperadas pueden arrasar la playa sin previo aviso, arrastrando a personas al mar desde rocas, embarcaderos y playas. Estas olas furtivas también pueden mover objetos grandes”, advirtió el NWS.

En San Francisco, la Bahía Norte, la Bahía de Monterey y Big Sur se podrían presentar olas que alcanzan los 4,5 y 6 metros de altura, lo que puede impactar de forma violenta en las estructuras.

En Washington, habrá olas “destructivas y furtivas, y rompientes” que ponen en riesgo casas que están alrededor de la costa.

No se reportan sistemas ciclónicos o tormentas venideras, pero sí fuertes vientos que intensifican aún más el oleaje y lluvias constantes.

Los peligros por la marea fuerte

Este tipo de corriente puede ser tan evidente como engañoso, ya que aun así no se note un oleaje de consideración, puede arrastrar una persona humana.

Además, la erosión de las playas puede afectar madera y otras materias de propiedades que estén cercanas a la costa.