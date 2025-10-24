Suscribirse

Estados Unidos

Miles de personas en 4 estados de EE. UU. podrían perder su vivienda por condiciones peligrosas del agua. Piden tomar precauciones

Habrá olas de hasta siete metros de altura y la corriente será potencialmente peligrosa.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 6:33 p. m.
Peligro en la costa de California, EE.UU.: emiten alerta por vientos intensos y oleaje extremo
Peligro en la costa de California, EE. UU.: emiten alerta por vientos intensos y oleaje extremo. | Foto: Getty Images

El viernes 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió de una peligrosa creciente en el agua del mar que podría dañar múltiples propiedades.

Contexto: Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

En Portland, Oregon, el NWS del estado sostuvo que las personas deben mantenerse “alejadas de troncos grandes en la playa. El agua que sube por la playa puede levantar o rodar fácilmente los troncos, lo que puede herir o matar a alguien que se encuentre en su camino”.

Por su parte, en el estado de California, hay varias regiones donde la agencia climatológica ha provisto varias alertas.

El NWS de Eureka dijo: “No se deje engañar por un océano que parece tranquilo. Puede haber 30 minutos de olas pequeñas antes de que llegue una ola furtiva”.

“Evite las rocas y los embarcaderos. Evite las playas empinadas. Manténgase mucho más alejado del agua y nunca le dé la espalda al océano”, añadió la agencia.

En el condado de Mendocino, habrá un mayor riesgo de olas furtivas y desbordes de más de 4,5 metros en la playa.

x
Las olas y las fuertes corrientes constituyen un peligro para los bañistas. | Foto: Getty Images

Olas grandes e inesperadas pueden arrasar la playa sin previo aviso, arrastrando a personas al mar desde rocas, embarcaderos y playas. Estas olas furtivas también pueden mover objetos grandes”, advirtió el NWS.

En San Francisco, la Bahía Norte, la Bahía de Monterey y Big Sur se podrían presentar olas que alcanzan los 4,5 y 6 metros de altura, lo que puede impactar de forma violenta en las estructuras.

En Washington, habrá olas “destructivas y furtivas, y rompientes” que ponen en riesgo casas que están alrededor de la costa.

Contexto: Alerta en la costa sur de Washington: amenaza de olas destructivas y daños a la propiedad

No se reportan sistemas ciclónicos o tormentas venideras, pero sí fuertes vientos que intensifican aún más el oleaje y lluvias constantes.

Los peligros por la marea fuerte

Este tipo de corriente puede ser tan evidente como engañoso, ya que aun así no se note un oleaje de consideración, puede arrastrar una persona humana.

Además, la erosión de las playas puede afectar madera y otras materias de propiedades que estén cercanas a la costa.

Las autoridades les piden a los bañistas evitar meterse al agua y las embarcaciones deben estar debidamente ancladas.

Redacción Mundo

