El Servicio meteorológico Nacional (NWS) ha levantado una advertencia a los residentes de la costa sur de Washington, por la amenaza de fuertes olas destructivas que pueden afectar las propiedades de la zona.

¿Qué dicen las autoridades meteorológicas?

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional han advertido que las olas destructivas pueden llegar a inundar las playas, embarcaderos y demás estructuras de forma inesperada, por lo que es mejor que la población tome las medidas preventivas correspondientes.

Se aconseja que las personas permanezcan lejos de estos lugares costeros, para evitar ser arrastradas por rocas y embarcaderos.

Además, han anuncio que las fuertes condiciones climáticas pueden dañar las propiedades y edificios costeros, al esperarse un aumento del agua más alto de lo normal.

Las autoridades costeras vigilan el aumento del oleaje en la costa sur de Washington ante el riesgo de inundaciones y daños a viviendas. | Foto: Getty Images

¿Cómo pueden afectar las fuertes oleadas?

La oficina del NWS en Portland ha emitido una declaración de peligro en la playa y un aviso de oleaje grande para la región, recalcando el peligro que puede representar la presencia de las llamadas olas zapatillas, las cuales se caracterizan por ser de gran altura y peligrosas.

Lo anterior hace que la zona afectada se convierta en un sitio peligroso mientras permanece este fenómeno, por lo que los bañistas deben abstenerse de nadar en estas aguas del pacífico y, sobre todo, estar atentos al cuidado de niños pequeños y mascotas.

“Manténgase alejado de los troncos grandes en la playa”, ha dicho el NWS. “El agua que corre por la playa puede levantar o rodar fácilmente troncos que pueden herir o matar a alguien atrapado en su camino”.

Esta alerta está relacionada con un fenómeno meteorológico que está generando lluvias intensas, posibles inundaciones y oleajes altos en la región del noroeste del Pacífico, incluyendo Washington y partes de Oregón y California.

Las comunidades que se encuentran alrededor de esta zona, tienen la orden de evacuación inmediata debido a la presencia de olas destructivas.

Según la información recopilada por el medio SEP Esports, las principales zonas en evacuación obligatoria son:

Ocean Shores: se recomienda evacuar debido a la proximidad a zonas con altas olas y riesgo de inundación.

Kalaloch y Neah Bay: comunidades cercanas a los acantilados y playas que presentan mayor riesgo por impacto directo del oleaje.

Provincia de Grays Harbor y sitio de la bahía de Willapa: áreas en la zona de mayor vulnerabilidad a marejadas y olas altas.

Zonas bajas de Westport, La Push y las áreas cercanas a los puertos: donde los niveles de agua pueden subir rápidamente y generar daños materiales significativos.