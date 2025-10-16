Este jueves 16 de octubre, los habitantes de la ciudad de Bakersfield, California, Estados Unidos, estuvieron expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica, según indican los portales web especializados AirNow e IQAir.

Por su parte, en la aplicación para ver la calidad del aire en las diferentes ciudades de EE. UU., AirNow, Bakersfield tuvo en la tarde de este jueves una calificación de 63, por lo que entró en la clasificación de “moderado”.

Mientras tanto, en el mapa de calidad del aire de Bakersfield que entrega IQAir, se pueden observar zonas de la ciudad que alcanzan una calificación máxima de 94, pero otras que rondan los 70, 79 o incluso 83.

Esto significa que gran parte de la ciudad estuvo expuesta a contaminación principalmente de partículas PM2.5, las cuales son extremadamente pequeñas, pero pueden causar daño significativo al corazón o a los pulmones de quienes las inhalen.

Para evitar futuros riesgos de salud, el portal web IQAir recomendó a las personas con dificultades crónicas para respirar o pertenecientes a grupos sensibles reducir las actividades al aire libre y utilizar mascarillas.

Bakersfield se ubica entre las 10 ciudades con peor aire de EE. UU. (Photo by Kena Betancur/VIEWpress/Getty Images) | Foto: Corbis via Getty Images

Además, a la comunidad en general se le aconseja tener un purificador de aire en sus hogares, así como cerrar puertas y ventanas para reducir al mínimo las posibilidades de contraer cualquier tipo de condición respiratoria.

Desde el pasado 11 de octubre la calidad del aire había mejorado en Bakersfield, pero hubo un gran aumento el pasado miércoles 16 de octubre que continúa al alza hasta la actualidad, preocupando a la comunidad que reporta 12,8 microgramos de contaminantes en el aire por metro cúbico, una cifra que la ubica entre las más altas del país.

Esta estadística deja a Bakersfield como una de las ciudades con peor calidad del aire en todo Estados Unidos, según reportó Smart Air. Bakersfield ocupa el puesto número 8 entre las 10 ciudades con esta característica:

Isla del Padre Sur, Texas Pomona, California Burns, Oregón Ontario, California Garland, Texas Fresno, California Los Ángeles, California Bakersfield, California Long Beach, California Signal Hill, California