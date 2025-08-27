Suscribirse

Estados Unidos

Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

Las autoridades investigan el conmocionante caso que tuvo varias versiones durante días. Su esposo es el principal sospechoso en la desaparición.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 2:03 a. m.
Tomada de CNN
El cuerpo de la mujer fue encontrado el mismo día que su esposo volvió a su país de origen. | Foto: Tomada de CNN

El pasado 9 de agosto, Sheylla Gutiérrez, una inmigrante en Estados Unidos, se puso en contacto con su familia en Perú, quienes aseguran que fue la última vez que pudieron hablar con ella. Una semana más tarde, las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, encontraron su cuerpo en un bosque.

Ese mismo día, su esposo regresó a Perú junto con sus tres hijos, quienes se quedaron con la familia de la mujer, y el hombre desapareció por unos días.

Este miércoles, el sospechoso Josimar Cabrera —y esposo de la víctima— se entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según un informe del medio CNN. Mientras tanto, la familia de la mujer sigue en sus esfuerzos por repatriar los restos de Gutiérrez.

mujer desaparecida
La mujer fue reportada como desaparecida por su familia, desde Perú. | Foto: Tomada de CNN

La madre de la inmigrante, Helga, fue quien notificó a las autoridades estadounidenses sobre la desaparición de su hija, tras dos días sin tener contacto con ella, el 12 de agosto. Los familiares aseguraron que ante la situación, su pareja siempre dio versiones diferentes del paradero de la mujer de 33 años.

Contexto: Misteriosa desaparición de dos DJ que fueron contratados para una fiesta ‘secreta’ en Antioquia

“En la primera versión, nos dice que la había agarrado ‘la migra’; en la segunda versión nos dice que ella había sufrido un accidente, y la tercera era que se había ido con otro hombre”, detalló Jesy Gutiérrez, hermana de la víctima, en entrevista con CNN.

El 13 de agosto, los agentes del condado de Los Ángeles, donde residía la pareja desde el 2023, notificaron sobre una cámara de seguridad en la cual se observa “al esposo de la mujer, declarada como desaparecida, arrastrando un objeto grande en una pieza también grande de material desde el complejo de apartamentos del Block 500 de Lancaster Boulevard”.

Police crime scene investigators look for evidence at the burial site of Shafelia Ahmed. 17-year-old Shafelia went missing from her home in Sept. 2003. Her body was found in a shallow grave on the banks of the River Kent. She had confided in school friends that she was terrified of being forced into an arranged marriage, and disappeared on 2 occasions with a boy, in Oct. and Feb. 2003. On those occasions her parents, father Iftikhar and mother Farzana, reported her missing. When she disappeared in September they did not report her missing. Her parents were arrested in Dec. 2003 on suspicion but released on police bail. They denied any involvement in their daughter?s murder, which police believe was an ?honour killing?. At a recent inquest, pathologist Dr. Alison Armour said it was not credible that Shafelia had died of natural causes.
Las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer en un bosque de Los Ángeles. | Foto: Getty Images

Cuando las autoridades hallaron su cuerpo en un bosque, el 16 de agosto, identificaron múltiples heridas de arma blanca, de acuerdo con el informe preliminar de la oficina forense de la ciudad de California.

Contexto: Aparece pista clave en el caso de Valeria Afanador que podría darle giro a la desaparición: “Hay un enemigo”

Ese mismo sábado, Cabrera aterrizó, junto con sus tres hijos, en el aeropuerto internacional de Lima, donde fue detenido un momento por la policía de Perú, pero puesto en libertad debido a que “no existe ninguna carpeta de investigación formal iniciada en Perú, ya que el caso responde a jurisdicción estadounidense”, aseguró la agencia policial al medio mencionado.

Los días posteriores, la familia de Gutiérrez no pudo dar con el paradero del hombre, y desde Estados Unidos se emitió una alerta de su arresto, señalado de ser el principal sospechoso en el asesinato de la mujer. Hasta este miércoles, las autoridades de Interpol del país sudamericano, confirmaron que Cabrera se entregó de manera voluntaria.

Con la detención de Cuervo se pone fin a la operación Heartless
El sospechoso se entregó a la Interpol Perú el 27 de agosto. | Foto: Getty Images

“La detención se produce a mérito de una entrega, él mismo se ha constituido acá a las instalaciones de Interpol (en Perú) para dar cumplimiento a la disposición de la captura que él ya sabía (…) a fin de esclarecer sobre los hechos que a él corresponde”, aseguró el comandante César Becerra, de Interpol.

Y agregó que el hombre “ha guardado silencio y se ha cumplido con toda la lectura de derechos”.

“Una vez aprobada su extradición, nos comunican a nosotros para la entrega al país solicitante”, estableció Becerra. “Las autoridades peruanas van a tenerlo en custodia hasta su extradición (…). El Poder Judicial decide a dónde va a ser internado”.

