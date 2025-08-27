Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

El pasado 9 de agosto, Sheylla Gutiérrez, una inmigrante en Estados Unidos, se puso en contacto con su familia en Perú, quienes aseguran que fue la última vez que pudieron hablar con ella. Una semana más tarde, las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, encontraron su cuerpo en un bosque.

Ese mismo día, su esposo regresó a Perú junto con sus tres hijos, quienes se quedaron con la familia de la mujer, y el hombre desapareció por unos días.

Este miércoles, el sospechoso Josimar Cabrera —y esposo de la víctima— se entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según un informe del medio CNN. Mientras tanto, la familia de la mujer sigue en sus esfuerzos por repatriar los restos de Gutiérrez.

La mujer fue reportada como desaparecida por su familia, desde Perú. | Foto: Tomada de CNN

La madre de la inmigrante, Helga, fue quien notificó a las autoridades estadounidenses sobre la desaparición de su hija, tras dos días sin tener contacto con ella, el 12 de agosto. Los familiares aseguraron que ante la situación, su pareja siempre dio versiones diferentes del paradero de la mujer de 33 años.

“En la primera versión, nos dice que la había agarrado ‘la migra’; en la segunda versión nos dice que ella había sufrido un accidente, y la tercera era que se había ido con otro hombre”, detalló Jesy Gutiérrez, hermana de la víctima, en entrevista con CNN.

El 13 de agosto, los agentes del condado de Los Ángeles, donde residía la pareja desde el 2023, notificaron sobre una cámara de seguridad en la cual se observa “al esposo de la mujer, declarada como desaparecida, arrastrando un objeto grande en una pieza también grande de material desde el complejo de apartamentos del Block 500 de Lancaster Boulevard”.

Las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer en un bosque de Los Ángeles. | Foto: Getty Images

Cuando las autoridades hallaron su cuerpo en un bosque, el 16 de agosto, identificaron múltiples heridas de arma blanca, de acuerdo con el informe preliminar de la oficina forense de la ciudad de California.

Ese mismo sábado, Cabrera aterrizó, junto con sus tres hijos, en el aeropuerto internacional de Lima, donde fue detenido un momento por la policía de Perú, pero puesto en libertad debido a que “no existe ninguna carpeta de investigación formal iniciada en Perú, ya que el caso responde a jurisdicción estadounidense”, aseguró la agencia policial al medio mencionado.

Los días posteriores, la familia de Gutiérrez no pudo dar con el paradero del hombre, y desde Estados Unidos se emitió una alerta de su arresto, señalado de ser el principal sospechoso en el asesinato de la mujer. Hasta este miércoles, las autoridades de Interpol del país sudamericano, confirmaron que Cabrera se entregó de manera voluntaria.

El sospechoso se entregó a la Interpol Perú el 27 de agosto. | Foto: Getty Images

“La detención se produce a mérito de una entrega, él mismo se ha constituido acá a las instalaciones de Interpol (en Perú) para dar cumplimiento a la disposición de la captura que él ya sabía (…) a fin de esclarecer sobre los hechos que a él corresponde”, aseguró el comandante César Becerra, de Interpol.

Y agregó que el hombre “ha guardado silencio y se ha cumplido con toda la lectura de derechos”.