Misteriosa desaparición de dos DJ que fueron contratados para una fiesta ‘secreta’ en Antioquia

En todo un misterio y en una verdadera pesadilla terminó la desaparición de los DJ Andrés Camilo López Noreña, de 25 años, y su amigo Kevin Vásquez, de 22.

Según las autoridades, Andrés Camilo fue contratado para una fiesta secreta que se iba a dar en el corregimiento de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

Pero cuando iban hacia el lugar, que aún se mantiene en secreto, su rastro se convirtió en una verdadera incógnita.

Según El Tiempo, los dos músicos salieron desde Rionegro hacia la fiesta, pero se toparon con un derrumbe en la carretera, lo cual les impidió continuar su viaje.

Las versiones que han surgido en torno a su paradero son encontradas, algunas indican que los jóvenes tomaron un bus para ir a la fiesta, que habían sido dejados en inmediaciones de San Luis (cerca de Doradal), pero a partir de allí surgen las especulaciones.

Sin embargo, uno de los testimonios más preocupantes es el que indica que una llamada llegó a la familia de Kevin para exigir dinero por su regreso a casa.

“Dijeron que lo iban a entregar en un comando (de la Policía) si les pasaba un dinero, no me dijeron cuanto, pero que si no pagábamos nos lo iban a entregar muerto”, dijo uno de los familiares, según publicó el diario El Tiempo.

La desaparición de los dos jóvenes sucedió el pasado 22 de agosto, pero solo hasta este martes, 26 de agosto, su búsqueda se divulgó mediante un volante de la Fiscalía.

El detonante parece ser la llamada amenazante, la cual hace parte de una de las hipótesis más fuertes de las autoridades sobre la desaparición.

Andrés Camilo López Noreña, dj desaparecido en Antioquia. | Foto: Redes sociales

Además, indagan sobre la supuesta fiesta secreta, quiénes son sus organizadores y quiénes fueron el enlace con Andrés Camilo y Kevin, pero además si tienen relación con su desaparición.

Una de las pistas que siguen son los últimos chats de Andrés Camilo con su novia, a quien le aseguró que la lluvia que provocó el derrumbe ya había cesado y que su destino era la finca de la fiesta.