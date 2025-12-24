Con la llegada de la Nochebuena y la Navidad, millones de estadounidenses se preguntan si este año tendrán la icónica y blanca Navidad.

Los últimos reportes del Centro de Predicción Meteorológica señalan que regiones como la Sierra Nevada, los Grandes Lagos y parte del noreste podrían recibir nevadas, mientras otras áreas disfrutarán de un clima invernal más moderado.

Las postales de Nueva York bajo la nieve, en imágenes | Entre la magia de la Navidad y el frío extremo

Nieve en Navidad: las regiones con mayor probabilidad de blanca Nochebuena

Mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar la Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre), los meteorólogos anticipan que algunas regiones del país podrían disfrutar de la tan deseada blanca Navidad.

Según la NOAA y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), las nevadas se concentrarán principalmente en el norte y las zonas montañosas, mientras que el sur y gran parte del medio oeste tendrán temperaturas más cálidas y sin nieve.

Entre las regiones con mayor probabilidad de nevadas se encuentran la Sierra Nevada (California y Nevada), que podría registrar acumulaciones significativas, y los estados del Noreste, incluidos Maine, Vermont y New Hampshire, donde la nieve ligera podría cubrir las zonas interiores y elevadas.

Las Montañas Rocosas, en Colorado y Wyoming, también presentan condiciones favorables para la nieve, como se informa en as.com.

Las montañas de Nevada podrían amanecer cubiertas de nieve durante la Navidad. Foto: Getty Images

Ciudades y estados donde se espera nieve en Navidad 2025

De acuerdo con la NOAA y los pronósticos más recientes, las ciudades y regiones con más probabilidades de recibir nieve durante el 25 de diciembre son:

Oeste y Montañas:

Lake Tahoe, California/Nevada : fuertes nevadas en la Sierra Nevada

: fuertes nevadas en la Sierra Nevada Aspen y Vail, Colorado : nieve abundante en Montañas Rocosas

: nieve abundante en Montañas Rocosas Jackson Hole, Wyoming : acumulaciones significativas en zonas elevadas

: acumulaciones significativas en zonas elevadas Bozeman, Montana: nevadas ligeras a moderadas.

Noreste y Grandes Lagos:

Portland, Maine y Burlington, Vermont : nevadas ligeras en el interior

y : nevadas ligeras en el interior Manchester, New Hampshire: probabilidad de nieve moderada

Duluth, Minnesota y Green Bay, Wisconsin: presentarán nevadas en elevaciones interiores.

La nieve podría cubrir varias regiones de Estados Unidos durante la Navidad 2025, creando la esperada blanca Navidad.

Impactos y recomendaciones para los viajeros

Las autoridades meteorológicas advierten que las nevadas podrían afectar carreteras y pasos montañosos, por lo que los viajeros deben planificar rutas alternativas y mantenerse informados sobre condiciones locales.

En contraste, estados del sur como Texas, Florida y Luisiana experimentarán temperaturas moderadas, sin posibilidades de nieve, permitiendo celebraciones más calurosas.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Aunque la Navidad blanca sigue siendo un símbolo cultural, este año solo una fracción del país disfrutará del paisaje nevado, mientras que otras zonas vivirán un invierno más templado, recordando la diversidad climática de Estados Unidos durante la temporada invernal.