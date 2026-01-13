Nieve en Nueva York: aire frío abriría la posibilidad de que caiga nieve en los próximos días

Estados Unidos en la época de final de año fue testigo de múltiples eventos meteorológicos extremos, entre lluvias fuertes, nevadas e inundaciones, el territorio norteamericano tuvo que despedir el año 2025 y darle paso al año nuevo.

En medio de esas condiciones climáticas, que a final de año hicieron presencia, muchas personas se vieron afectadas por retrasos o cancelaciones en los vuelos.

Nieve podría caer en Nueva York. Foto: AP

El pasado 26 de diciembre se estimó que en las horas de la tarde arribaría una tormenta invernal que encendió las alarmas, particularmente en la ciudad de Nueva York, pues traería la mayor acumulación de nieve que se había presentado en tres años.

Las acumulaciones de nieve que se preveían iban desde los 13 hasta los 18 centímetros; sin embargo, empezando el año, Nueva York vuelve a tener la posibilidad de que nieve haga presencia en su territorio.

Después de unos días donde el clima empezaba a tornarse más cálido, aire frío avanza desde el norte, provocando que se efectúen cambios atmosféricos que pueden inducir a que caiga nieve.

Aunque hasta el momento no se sabe de manera certera si la precipitación a raíz de estas variaciones meteorológicas será en su mayoría en forma de nieve, si hace que se tengan que tener en cuenta las precauciones necesarias para estos casos.

Según información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York, los sistemas de alta presión provocarían que el tiempo permanezca seco hasta la noche del día martes 13 de enero, pese a eso, después de mitad de semana se estarán atravesando frentes fríos que hacen que el clima se vuelva mucho más frío.

En medio de este frío que va llegando, Nueva York tiene una probabilidad de entre el 30% y 50% de tener nieve, los días jueves y viernes.

Hay que tener en cuenta que este es un pronóstico y de acuerdo a como vayan evolucionando las condiciones, así mismo puede cambiar la probabilidad a una más alta o más baja.

Para el fin de semana, las posibilidades, según lo descrito por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) serían más bajas, ubicándose entre el 20% y 30%.

En medio de este tipo de condiciones meteorológicas puede que haya otras alteraciones como cierres viales o retrasos y cancelaciones en los vuelos.

Cuando estos fenómenos arriban, es importante tener precaución a la hora de conducir, los factores climáticos pueden contribuir a que haya un riesgo potencial de accidentes.