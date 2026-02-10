Estados Unidos

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

En medio de las preocupaciones por el acceso a la vivienda en los Estados Unidos, se estudia un proyecto de ley para facilitar el acceso.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

10 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
Florida.
Florida. Foto: Getty Images

Florida podría experimentar cambios en la legislación de vivienda que podrían beneficiar a miles de personas, en medio de las preocupaciones que se han hecho presentes por el acceso a la misma.

Lo que busca un nuevo proyecto de ley es permitir que se construyan viviendas ADU, que son unidades de vivienda accesorias, al interior de terrenos de casas ya existentes. El estudio de este proyecto de ley lo estará realizando la Cámara de Representantes de Florida y consiste en que, dentro de los terrenos, se puedan construir apartamentos adicionales a lo que ya está construido. Estas serían alternativas flexibles para que más personas puedan tener acceso a vivienda.

¿En qué consiste el proyecto?

El Proyecto de Ley 313 permitiría a los propietarios la obtención de un derecho “automático” para construir viviendas adicionales dentro de sus terrenos, lo que ahorraría audiencias de zonificación y trámites discrecionales que hoy suelen ser necesarios para emprender una construcción de este tipo.

Con esto, miles de personas se verían beneficiadas al no tener que realizar nuevos trámites, lo que permitiría también que todo el proceso de construcción sea más ágil.

x
Florida. Foto: Tomada de redes sociales

También, con esto, los propietarios podrían tener ingresos adicionales con la renta de estas viviendas. De igual manera, se lograría aumentar la densidad poblacional en ciertos barrios de una forma no tan invasiva.

Esto se da luego de que la justicia federal permitiera que se mantenga vigente la Ley SB 264, que impide a personas extranjeras comprar vivienda en distintas zonas de Florida. A personas de países como China, Venezuela, Cuba e Irán, entre otros, se les impide la compra de viviendas en distintas zonas por ser considerados “de preocupación”.

Esta ley, que prohíbe la compra de viviendas, fue promulgada en mayo de 2023 e impide la compra de inmuebles que se encuentren en inmediaciones de instalaciones militares o en zonas consideradas de infraestructura crítica. Sin embargo, esta medida ha sido calificada por distintas organizaciones como discriminatoria y como una violación de derechos constitucionales y de distintas leyes federales.

En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del mandatario norteamericano Donald Trump, se ha caracterizado por tener políticas migratorias estrictas que son objeto de debate a nivel nacional.

La muerte de dos personas a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó que personas decidieran salir a manifestarse en contra de las acciones violentas perpetradas por estos oficiales.

El presidente de Estados Unidos, a través de unas declaraciones, dijo: “Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible Política de Fronteras Abiertas del soñoliento Joe Biden”.

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump
Donald Trump. Foto: AP

La primera dama de Estados Unidos se pronunció diciendo: “necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, agregando del mismo modo: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

