El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

El FBI publicó imágenes de un sospechoso armado que habría manipulado una cámara en la casa de Nancy Guthrie, en un intento por avanzar en la investigación de su desaparición.

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

Imágenes del sospechoso clave en la investigación del caso Guthrie

Las autoridades federales de Estados Unidos han difundido nuevas imágenes de un individuo armado que fue captado manipulando una cámara de seguridad en la residencia de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años desaparecida en Arizona en circunstancias sospechosas.

La divulgación forma parte de los esfuerzos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener pistas del público y avanzar en un caso que ha generado atención nacional.

Las fotografías muestran a una persona encapuchada y con el rostro cubierto, aparentemente portando un arma, mientras intenta interferir con el sistema de vigilancia del hogar.

Según las autoridades, el individuo fue captado manipulando la cámara en la puerta principal, un acto que podría haber sido parte de una operación planificada para evitar ser identificado durante el secuestro o desaparición de la víctima.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su vivienda el 31 de enero de 2026, y su desaparición fue reportada al día siguiente.

Investigadores encontraron rastros de sangre en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que fue tomada contra su voluntad.

Desde entonces, el FBI y las autoridades locales han desplegado recursos de búsqueda y análisis forense, además de solicitar la colaboración ciudadana.

Imágenes de sospechosos armado que manipuló la cámara de seguridad de la casa. Foto: Foto Truth@ @ThePostMillennia

Autoridades piden ayuda pública para identificar al individuo armado

La publicación de las imágenes representa un avance significativo en la investigación, ya que permite a expertos y ciudadanos identificar posibles rasgos físicos, ropa, comportamiento y otros detalles del sospechoso.

El FBI ha pedido a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades, destacando que incluso datos aparentemente menores podrían resultar decisivos.

El caso ha adquirido gran notoriedad mediática debido a que Nancy Guthrie es madre de la periodista Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa “Today” en Estados Unidos.

Su familia ha hecho llamados públicos para obtener información y ha expresado su esperanza de que la difusión del material visual conduzca a nuevas pistas.

Las autoridades continúan investigando posibles notas de rescate y otras comunicaciones recibidas, aunque hasta ahora no se ha confirmado la autenticidad de dichos mensajes ni se ha identificado a los responsables del secuestro.

Mamá de una presentadora de televisión estadounidense completa 8 días extraviada: hay sospechas de secuestro

El FBI mantiene activa la búsqueda y ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La difusión de estas imágenes subraya la importancia de los sistemas de vigilancia en investigaciones criminales, así como el papel crucial de la cooperación ciudadana en casos de desapariciones forzadas, donde cada evidencia puede marcar la diferencia entre el misterio y la resolución del crimen.