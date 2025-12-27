Nueva York se prepara para una de las noches más vigiladas y multitudinarias del año. La celebración de Nochevieja en One Times Square, famosa por la caída de la bola que anuncia el Año Nuevo.

El evento combinará tradición, innovación y un despliegue sin precedentes de seguridad y logística, en un contexto marcado por el inicio del año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Tradición e innovación en One Times Square

La víspera de Año Nuevo en Times Square, con su icónica ball drop o caída de la bola desde lo alto de One Times Square, sigue siendo una de las celebraciones más emblemáticas del mundo.

Cada 31 de diciembre, millones de ojos en todo el planeta se vuelven hacia esta intersección neoyorquina para despedir el año que termina y recibir el nuevo con un espectáculo de luces, música y emoción colectiva que ha perdurado por más de un siglo, como lo indica el Times Sqyuare NYC.

El origen de la tradición se remonta a 1907, cuando el propietario del The New York Times, Adolph Ochs, quiso crear una alternativa al uso de fuegos artificiales para marcar el inicio del año.

Encargó una esfera iluminada que descendiera desde la estructura de la entonces llamada Times Tower; así nació una costumbre que, salvo en 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la caída se suspendió por el “apagón” de las luces, ha continuado ininterrumpidamente hasta hoy.

El evento de este año añade una dimensión de celebración nacional sin precedentes.

La llegada del Año Nuevo 2026 también inaugura el año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, conocido como el semiquincentenario.

En ese contexto, los organizadores han incorporado elementos patrióticos que amplían la narrativa tradicional del espectáculo.

🇺🇸 | Se realizó la instalación de números y prueba de iluminación de Nochevieja en One Times Square la mañana del viernes.

Nochevieja en Times Square 2025: tradición reforzada con el 250 aniversario de Estados Unidos

En la madrugada del 1 de enero de 2026, la famosa bola de cristal descenderá como siempre a medianoche para marcar el fin de 2025 y el comienzo del nuevo año.

Sin embargo, este año, el momento posterior a la caída será inusual: unos minutos después del conteo principal, la bola se volverá a iluminar con los colores rojo, blanco y azul y se desatará una segunda lluvia de confeti diseñada para celebrar el inicio del año del 250 aniversario nacional.

Este segmento forma parte de una colaboración entre One Times Square, la Times Square Alliance y la comisión America 250, entidad no partidista creada por el Congreso para dirigir las conmemoraciones del aniversario.

Este hecho posmedianoche no solo tiene un carácter festivo. La propia esfera que sirve de protagonista en la celebración ha evolucionado con los años.

La versión más reciente, denominada Constellation Ball, fue presentada en noviembre de 2025 y es la novena desde el inicio de la tradición.

Con más de 5,000 cristales de Waterford y tecnología LED avanzada, esta bola representa un avance tanto estético como tecnológico respecto a sus predecesoras.

Con tradición, simbolismo y una compleja coordinación entre autoridades y organizadores, la Nochevieja en One Times Square vuelve a consolidarse como uno de los eventos más emblemáticos y vigilados del mundo.