El Día de los Veteranos o Veterans Day será feriado en todo Estados Unidos y se celebrará este martes 11 de noviembre.

La fecha, de carácter federal, honra a los veteranos de guerra y recuerda el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918.

¿Por qué este martes es feriado en Estados Unidos?

Este martes, Estados Unidos celebrará el Día de los Veteranos o Veterans Day, un feriado federal que rinde homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas del país.

La fecha, reconocida oficialmente por el gobierno federal, es una de las 11 jornadas feriadas nacionales en las que se suspenden las actividades en oficinas públicas, bancos y servicios postales.

Sin embargo, este feriado no es nuevo, como lo han anunciado algunos medios, el Veterans Day se celebra cada año desde hace más de un siglo.

¿Qué implica este feriado federal?

El Día de los Veteranos es de observancia nacional, lo que significa que todas las agencias del gobierno federal permanecen cerradas.

Bancos, escuelas públicas y oficinas postales también suelen suspender sus actividades, aunque las empresas privadas pueden decidir si otorgan o no el día libre a sus empleados.

De acuerdo con el Office of Personnel Management (OPM), el feriado se observará el martes 11 de noviembre de 2025, ya que en esta ocasión la fecha coincide con un día laboral.

Más allá del descanso laboral, el Veterans Day es un día de orgullo y gratitud nacional y en todo el país se celebran desfiles, ceremonias y actos cívicos.

El evento más emblemático ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, donde el presidente o el vicepresidente de Estados Unidos deposita una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido.

A diferencia del Memorial Day, que recuerda a los soldados caídos, el Veterans Day honra a todos los veteranos vivos por su compromiso con la nación.

Este festivo forma parte del calendario federal desde 1938 y es uno de los días más emblemáticos del país.

El portal oficial USA.gov, recuerda que los feriados federales son designados por ley y aplican a todos los empleados del Gobierno.

Autoridades y veteranos participan en los actos conmemorativos del Veterans Day, el feriado nacional que honra el servicio militar en todo el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué agencias no trabajarán este feriado?

Durante el Veterans Day, todas las agencias del Gobierno federal permanecerán cerradas, incluyendo oficinas administrativas, tribunales, el Servicio Postal (USPS), y la mayoría de las dependencias estatales y municipales.

Los bancos también suspenderán sus operaciones, ya que la jornada está reconocida por la Federal Reserve Bank, lo que implica que no habrá movimientos financieros ni compensaciones electrónicas ese día.