Números ganadores del Powerball: vea los resultados del sorteo jackpot del miércoles 10 de septiembre 2025

El premio mayor de la lotería sigue creciendo a medida que no se reportan ganadores.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 4:14 p. m.
X
Powerball tiene presencia en más de 44 estados de EE. UU. | Foto: Getty Images

Powerball, la popular lotería estadounidense, sigue acumulando su premio mayor después de que no hubo ganador en el juego anterior.

La bolsa acumula 33 millones de dólares en el jackpot, mientras que US$15.2 millones está la cifra para entrega inmediata con retenciones e impuestos ya descontados.

Contexto: Estos son los cinco estados de EE. UU. que no pueden jugar la lotería Powerball en 2025; esta es la razón

El sorteo del miércoles 10 de septiembre se hará a las 22:59, hora de la Costa Este a través de todos los canales oficiales de la lotería en los más de 45 estados donde tiene presencia el juego de azar.

Estará activada la opción Power Play 3x, que le brinda más posibilidades de ganar y múltiples oportunidades de participar.

Los resultados del sorteo del 8 de septiembre fueron: 26 - 28 - 41 - 53 - 64 y la balota roja sacó el número 9.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Powerball tiene la opción de comprar los boletos en su página web | Foto: Getty Images

No se reportan ganadores de premios grandes en ninguna modalidad, sin embargo, revise las cifras para verificar si es acreedor de un monto menor.

El costo del boleto de Powerball es de 2 dólares por jugada. Si desea combinarlo con la opción Power Play, el precio será mínimo de $3.

Contexto: Premio mayor del Powerball: esto es lo que tendría que pagar de impuestos y la cifra que le quedaría si gana la lotería

Las primeras cinco balotas van del número 1 al 69. La balota roja tiene opciones entre el 1 y 26. Todos los números pueden ser escogidos por el comprador, mediante la herramienta automática de cifras al azar.

Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

El premio mayor se puede reclamar en cuotas anuales por 29 años, que será una cantidad mayor a la estipulada debido a la acumulación de intereses. O bien está la opción de pago único.

Aún así, el manejo del dinero está sujeto a reglas fiscales e impuestos estatales y federales.

Powerball también se juega afuera de Estados Unidos si compra el boleto vía online. Recuerde marcar el respectivo billete con su nombre.

Para reclamo de premios, acuda a una sucursal oficial de la lotería.

