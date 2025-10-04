Pastor que asesoró a Trump se declara culpable de abuso sexual infantil: “Estuve involucrado en un comportamiento inapropiado”

El fundador de una iglesia en Estados Unidos se declaró culpable de delitos de abuso sexual a un niño, luego de que renunció por las acusaciones en su contra sobre actos lascivos que se remontan a la década de 1980, de acuerdo con las autoridades locales.

Se trata de Robert Preston Morris, de 64 años, que aceptó su culpabilidad ante un juez en el estado de Oklahoma, el pasado jueves, según un comunicado oficial de la fiscalía general.

La investigación de las autoridades determinaron que el crimen data de 1982, cuando Morris empezó a visitar a la familia de la víctima: una menor de 12 años, en ese entonces, escudándose de su ejercicio como evangelista itinerante.

Los abusos sexuales se extendieron durante cuatro años.

Robert Morris pagará su condena en prisión. | Foto: AP

“No se puede tolerar a quienes abusan sexualmente de menores”, declaró el procurador general de Oklahoma, Gentner Drummond, en un informe al respecto.

“Este caso es aún más despreciable porque el agresor fue un pastor que se aprovechó de su posición de confianza y autoridad. La víctima ha esperado demasiados años para que llegara este día”, agregó.

Morris fue el principal pastor de la iglesia evangelista Gateway, en el área de Dallas-Fort Worth, al norte de Texas. Además, en el 2020 fundó una megaiglesia, considerada una de las más grandes del país.

Ejerció como evangelista hasta hace un par de meses, cuando renunció por las acusaciones que empezó a recibir en su contra por parte de un juez estatal, que abrió su caso en enero de este año.

El pastor aceptó un acuerdo de culpabilidad ante el juez. | Foto: GETTY IMAGES

En medio de una entrevista con The Christian Post, de junio del año pasado, Morris confesó: “Estuve involucrado en un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa donde me alojaba”.

Detalló que se trató de “besos y caricias, no relaciones sexuales, pero estaba mal”.

Al acordar declararse como culpable, Morris ahora enfrenta una sentencia suspendida de 10 años, de los cuales pasará los primeros seis meses en la Cárcel del Condado de Osage, en Oklahoma.

Su sentencia incluye registrarse como un “delincuente sexual” y pagar todos los costos de su encarcelamiento, además de los costos por restitución a la víctima.

“Hoy finalmente se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló, acosó y abusó de mí cuando era una niña inocente de 12 años finalmente estará tras las rejas”, se pronunció la víctima, identificada como Cindy Clemishire, en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Cindy Clemishire, la víctima del pastor. | Foto: AP

“Hoy es un nuevo comienzo para mí, mi familia y los amigos que me han acompañado en este terrible proceso”, agregó. “Salgo de esta sala, no como una víctima, sino como una sobreviviente”, dijo.

Un miembro del equipo de defensa de Morris aseguró que su cliente siempre tuvo la intención de colaborar con la justicia y pedir perdón a la familia de la víctima, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por la agencia The Associated Press.

“Si bien cree que hace mucho tiempo aceptó su responsabilidad ante los ojos de Dios y que Gateway Church fue una manifestación de esa aceptación, aceptó fácilmente su responsabilidad ante los ojos de la ley”, dijo uno de los abogados del pastor, Bill Mateja.