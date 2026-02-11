Estados Unidos

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

Se hizo la detención de un individuo este martes por el caso del presunto secuestro de la madre de Savannah Guthrie, luego de que se conocieran videos difundidos por el FBI.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

11 de febrero de 2026, 12:01 p. m.
Nancy y Savannah Guthrie.
Nancy y Savannah Guthrie.

El caso de la madre de Savannah Guthrie ha causado conmoción en todo el territorio nacional. En un video que se conoció, se ha visto a la presentadora muy afectada por el secuestro de su madre.

Sin embargo, el pasado martes se realizó la detención de un sujeto a raíz del caso por parte de las autoridades, aunque no se han dado grandes detalles sobre su identidad.

La detención se hizo efectiva en una parada de tráfico al sur de Tucson, según información del Departamento del Sheriff del condado de Pima citada por el medio de comunicación Infobae.

Nancy Guthrie con Savannah Guthrie

La famosa presentadora ya había dicho de manera previa, en medio de la angustia que le genera el caso de su madre, que “Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

El caso es inquietante, pues Nancy Guthrie, madre de la presentadora, desapareció en extrañas circunstancias en su domicilio en Tucson, Arizona. Cuando las autoridades se dirigieron tras los reportes de la desaparición, encontraron que la puerta estaba forzada. Pese a que no encontraron a la mujer dentro de su residencia, sí hallaron sus objetos al interior de la vivienda, lo que ayudó a que se descartara inicialmente la hipótesis de robo.

En la casa se encontraron rastros de sangre que, tras inspecciones de ADN, se pudo determinar que eran de Nancy.

Este caso ha tomado relevancia nacional, dado el carácter de personalidad pública que tiene la presentadora. Incluso, hasta el presidente de Estados Unidos se pronunció sobre el caso, diciendo que dispondría “todas las fuerzas del orden federales” para intensificar la búsqueda de la mujer de 84 años.

Además, se indica que la mujer depende de medicamentos y tiene movilidad reducida, lo que puede significar un riesgo inminente para su integridad.

Las autoridades, al revisar la residencia de la mujer, trataron la escena como si fuera una escena de crimen. Chris Nanos, sheriff del condado, dijo: “No vemos esto como una simple búsqueda, sino como la investigación de un crimen”.

Para poder adelantar la investigación se ha recurrido a revisar material como grabaciones de cámaras de seguridad, datos consignados en torres de telefonía, así como lectores automáticos de placas.

La persona que ha sido detenida por el caso aún no enfrenta cargos relacionados por el momento; sin embargo, sí se realizarán las diferentes averiguaciones e interrogatorios para poder determinar alguna relación del sujeto con el caso de Nancy Guthrie.

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie.
Nancy Guthrie continúa desaparecida.
Hay que recordar que de manera previa se había conocido un video en el que se veía a “un individuo armado” frente a la vivienda de la mujer. “Las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”.

Sin embargo, se desconoce si este video tiene relación con la persona que fue detenida.

Nancy y Savannah Guthrie

El Departamento de Estado de EE. UU. planea usar datos federales para identificar a padres con deudas elevadas de manutención infantil.

Luego de 29 años de permanecer en el llamado "corredor de la muerte", Dillbeck, será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal.

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Getty Creativo

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

