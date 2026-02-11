Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

El caso de la madre de Savannah Guthrie ha causado conmoción en todo el territorio nacional. En un video que se conoció, se ha visto a la presentadora muy afectada por el secuestro de su madre.

Sin embargo, el pasado martes se realizó la detención de un sujeto a raíz del caso por parte de las autoridades, aunque no se han dado grandes detalles sobre su identidad.

La detención se hizo efectiva en una parada de tráfico al sur de Tucson, según información del Departamento del Sheriff del condado de Pima citada por el medio de comunicación Infobae.

Nancy Guthrie con Savannah Guthrie Foto: WireImage

La famosa presentadora ya había dicho de manera previa, en medio de la angustia que le genera el caso de su madre, que “Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

El caso es inquietante, pues Nancy Guthrie, madre de la presentadora, desapareció en extrañas circunstancias en su domicilio en Tucson, Arizona. Cuando las autoridades se dirigieron tras los reportes de la desaparición, encontraron que la puerta estaba forzada. Pese a que no encontraron a la mujer dentro de su residencia, sí hallaron sus objetos al interior de la vivienda, lo que ayudó a que se descartara inicialmente la hipótesis de robo.

En la casa se encontraron rastros de sangre que, tras inspecciones de ADN, se pudo determinar que eran de Nancy.

Este caso ha tomado relevancia nacional, dado el carácter de personalidad pública que tiene la presentadora. Incluso, hasta el presidente de Estados Unidos se pronunció sobre el caso, diciendo que dispondría “todas las fuerzas del orden federales” para intensificar la búsqueda de la mujer de 84 años.

Además, se indica que la mujer depende de medicamentos y tiene movilidad reducida, lo que puede significar un riesgo inminente para su integridad.

Las autoridades, al revisar la residencia de la mujer, trataron la escena como si fuera una escena de crimen. Chris Nanos, sheriff del condado, dijo: “No vemos esto como una simple búsqueda, sino como la investigación de un crimen”.

Para poder adelantar la investigación se ha recurrido a revisar material como grabaciones de cámaras de seguridad, datos consignados en torres de telefonía, así como lectores automáticos de placas.

La persona que ha sido detenida por el caso aún no enfrenta cargos relacionados por el momento; sin embargo, sí se realizarán las diferentes averiguaciones e interrogatorios para poder determinar alguna relación del sujeto con el caso de Nancy Guthrie.

Nancy Guthrie continúa desaparecida. Foto: AP

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

Hay que recordar que de manera previa se había conocido un video en el que se veía a “un individuo armado” frente a la vivienda de la mujer. “Las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”.

Sin embargo, se desconoce si este video tiene relación con la persona que fue detenida.