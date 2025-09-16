Powerball: consulte las cifras ganadoras del 15 de septiembre con 81 millones de dólares de acumulado

Powerball, la popular lotería estadounidense con presencia en más de 40 estados del país norteamericano, incluso a nivel internacional, sigue acumulando su botín más grande.

Así bien, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 17 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 81 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos, equivaldría a cerca de 300.000 millones de pesos.

En California se presentó un ganador de Powerball por 1 billón de dólares. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El valor en efectivo para pago inmediato, con impuestos y obligaciones fiscales ya descontadas, está en 37.9 millones de dólares.

Las cifras del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 fueron: 14, 15, 32, 42, 49 y la balota roja tiene el número 1.

Hubo un ganador por 1 millón de dólares en el estado de Florida, en la modalidad pareja 5 + Power Play.

Además, se activó la misma opción Power Play para el próximo juego, con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar 1 dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Debe tener en cuenta que las reglas fiscales le podrán descontar una parte del valor total de forma automática.