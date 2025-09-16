Suscribirse

Estados Unidos

Powerball: consulte las cifras ganadoras del 15 de septiembre con 81 millones de dólares de acumulado

El acumulado sigue creciendo a medida que no hay ganador del premio mayor o jackpot.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 9:53 p. m.
X
Powerball tiene presencia en más de 44 estados de EE. UU. | Foto: Getty Images

Powerball, la popular lotería estadounidense con presencia en más de 40 estados del país norteamericano, incluso a nivel internacional, sigue acumulando su botín más grande.

Así bien, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 17 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 81 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos, equivaldría a cerca de 300.000 millones de pesos.

x
En California se presentó un ganador de Powerball por 1 billón de dólares. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El valor en efectivo para pago inmediato, con impuestos y obligaciones fiscales ya descontadas, está en 37.9 millones de dólares.

Las cifras del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 fueron: 14, 15, 32, 42, 49 y la balota roja tiene el número 1.

Contexto: Estos son los cinco estados de EE. UU. que no pueden jugar la lotería Powerball en 2025; esta es la razón

Hubo un ganador por 1 millón de dólares en el estado de Florida, en la modalidad pareja 5 + Power Play.

Además, se activó la misma opción Power Play para el próximo juego, con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar 1 dólar adicional.

Contexto: ¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?: Esto dicen las reglas

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Debe tener en cuenta que las reglas fiscales le podrán descontar una parte del valor total de forma automática.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPowerballLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.