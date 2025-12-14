Suscribirse

Estados Unidos

Prohíben tener el celular a la vista en EE. UU.: la polémica ley avanza y podría cambiar el día a día de millones de personas

La medida ha sido implementada en varios estados del país norteamericano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
14 de diciembre de 2025, 10:15 a. m.
Uso de celulares
La medida afectará a los estudiantes. | Foto: Getty Images

Un proyecto de ley en Estados Unidos está a punto de prohibir a los estadounidenses tener sus teléfonos móviles a la vista y, además, estará prohibido su uso en varios momentos del día.

La medida se dirige especialmente en las instituciones educativas del estado de Pensilvania, lo que responde a varias leyes alrededor del mundo que están limitando el uso del celular dentro de los colegios. Incluso, algunos países han prohibido el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La norma de no tener el celular a la vista es general para todos los colegios, pero cada institución es libre de acordar los lineamientos específicos. Algunos funcionarios podrán pedir a los estudiantes que dejen el teléfono en un soporte especial para guardarlos o les pueden pedir que los apaguen durante la jornada escolar.

Internet gratis en casa fácil y rápido.
Varios países han prohibido el uso del celular en los colegios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A los alumnos únicamente se les permitirá usar el celular en casos específicos y si se trata de una emergencia.

Contexto: Si recibe este mensaje en su celular, manténgase alerta: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

El pasado martes, 9 de diciembre, el Comité de Educación del Senado de Pensilvania aprobó la medida, por lo que ahora pasa a debate final en el Senado para su votación final.

“La evidencia es abrumadora: el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en las escuelas está perjudicando el aprendizaje, las habilidades sociales y el bienestar emocional”, defendieron los congresistas Devlin Robinson, Vince Hughes y Steve Santarsiero.

x
Los estudiantes no podrán usar los dispositivos en la jornada escolar. | Foto: Getty Images

“La votación bipartidista de hoy refleja un compromiso compartido para crear entornos escolares más saludables y centrados donde los estudiantes puedan aprender sin interrupciones digitales constantes”, agregaron.

Contexto: Si en su celular aparece el ícono de un ojo, podría ser una señal de que está siendo vigilado sin darse cuenta

Actualmente, unos 35 estados del país tienen restricciones en el uso del celular para los alumnos de colegio. Allí están incluidos Texas, Florida, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Missouri. En Georgia, los dispositivos celulares están prohibidos totalmente desde preescolar hasta octavo.

Jovenes revisan su celular en una aula de clase. Imagen de referencia
La medida pasó a debate en el Senado. | Foto: Getty Images

En caso de ser aprobada la ley en Pensilvania, entrará en vigor en el 2026 y afectará a los estudiantes de bachillerato.

La medida tiene la finalidad de reducir las distracciones dentro de los salones de clase, además de que los menores se vuelvan dependientes a la tecnología y, en su lugar, disfruten de las clases y del tiempo con sus compañeros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Prohíben tener el celular a la vista en EE. UU.: la polémica ley avanza y podría cambiar el día a día de millones de personas

2. Mhoni Vidente soltó los signos del zodiaco que se ganarían la lotería en diciembre; dio fecha clave

3. Estudiantes campeón de Argentina a pesar del fallo de Cetré: vencieron a Racing por penales

4. Luna del Río: descubra cómo funciona la nueva atracción turística del Gran Malecón. Así fue su inauguración

5. Represión en Venezuela: detienen a un reconocido periodista, opositor al régimen de Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCelular

Noticias Destacadas

Uso de celulares

Prohíben tener el celular a la vista en EE. UU.: la polémica ley avanza y podría cambiar el día a día de millones de personas

Redacción Mundo
Los mejores destinos invernales para visitar en Navidad, según WalletHub.

Navidad mágica: los desfiles y eventos imperdibles en Estados Unidos del 16 al 25 de diciembre

(De izquierda a derecha): Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos

Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.