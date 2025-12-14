Prohíben tener el celular a la vista en EE. UU.: la polémica ley avanza y podría cambiar el día a día de millones de personas

Un proyecto de ley en Estados Unidos está a punto de prohibir a los estadounidenses tener sus teléfonos móviles a la vista y, además, estará prohibido su uso en varios momentos del día.

La medida se dirige especialmente en las instituciones educativas del estado de Pensilvania, lo que responde a varias leyes alrededor del mundo que están limitando el uso del celular dentro de los colegios. Incluso, algunos países han prohibido el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La norma de no tener el celular a la vista es general para todos los colegios, pero cada institución es libre de acordar los lineamientos específicos. Algunos funcionarios podrán pedir a los estudiantes que dejen el teléfono en un soporte especial para guardarlos o les pueden pedir que los apaguen durante la jornada escolar.

Varios países han prohibido el uso del celular en los colegios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A los alumnos únicamente se les permitirá usar el celular en casos específicos y si se trata de una emergencia.

El pasado martes, 9 de diciembre, el Comité de Educación del Senado de Pensilvania aprobó la medida, por lo que ahora pasa a debate final en el Senado para su votación final.

“La evidencia es abrumadora: el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en las escuelas está perjudicando el aprendizaje, las habilidades sociales y el bienestar emocional”, defendieron los congresistas Devlin Robinson, Vince Hughes y Steve Santarsiero.

Los estudiantes no podrán usar los dispositivos en la jornada escolar. | Foto: Getty Images

“La votación bipartidista de hoy refleja un compromiso compartido para crear entornos escolares más saludables y centrados donde los estudiantes puedan aprender sin interrupciones digitales constantes”, agregaron.

Actualmente, unos 35 estados del país tienen restricciones en el uso del celular para los alumnos de colegio. Allí están incluidos Texas, Florida, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Missouri. En Georgia, los dispositivos celulares están prohibidos totalmente desde preescolar hasta octavo.

La medida pasó a debate en el Senado. | Foto: Getty Images

En caso de ser aprobada la ley en Pensilvania, entrará en vigor en el 2026 y afectará a los estudiantes de bachillerato.