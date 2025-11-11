¿Quiénes recibirán un pago de 10.200 dólares?: Estos son los requisitos para adquirir el beneficio en EE. UU.

Un programa de becas en Estados Unidos empezó a beneficiar a cientos de personas con pagos que alcanzan los 10.200 dólares, como parte de una ayuda económica que se le ofrece a los artistas de California.

La iniciativa empezó a materializarse desde el pasado 1 de septiembre, para los ciudadanos residentes del condado de Sacramento que hayan aplicado al beneficio, de acuerdo con los requisitos establecidos. La medida establece que las personas recibirán 850 dólares mensuales durante 12 meses.

La administración estatal busca, con esta ayuda económica, colaborar con la estabilidad de los ciudadanos que se desempeñan en áreas artísticas como la música, danza, cine, la literatura, el diseño, artes visuales, artesanía u otra expresión cultural.

Los beneficiados deben cumplir con los requisitos de la iniciativa. | Foto: 123RF

El impulsor detrás de esta medida es el Consejo de las Artes de California, que lanzó el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, al que dedicó un presupuesto de 2,04 millones de dólares. Para ello, se seleccionaron a 200 postulantes para que reciban el dinero durante un año.

De acuerdo con las especificaciones de la medida, la convocatoria de los artistas interesando en la beca finalizó en junio de este año, y desde entonces inició el proceso de evaluación de todos los casos particulares, lo cual se extendió hasta agosto del 2025. A partir de septiembre, los beneficiados empezaron a ver reflejado el dinero en sus cuentas bancarias.

El beneficio puede ser destinado para gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos artísticos, de acuerdo con el propósito de la medida.

Los artistas beneficiados empezaron a recibir el dinero desde septiembre. | Foto: 123 Rf

Al mismo tiempo, el Consejo de las Artes de California (CAC) destinó un presupuesto de 19,5 millones de dólares a mediados de septiembre con el fin de apoyar al menos a 700 organizaciones artísticas y culturales que pertenezcan al estado.

Los requisitos que deben cumplir son las siguientes:

“Organizaciones que prestan servicios a comunidades históricamente y sistemáticamente desatendidas ubicadas en los dos cuartiles inferiores del Índice de Lugares Saludables (HPI), incluidas las áreas rurales e interiores, así como las regiones con un historial de baja inversión por parte del CAC”, se lee en la página web del consejo.

Las organizaciones no debieron haber recibido ningún beneficio en el pasado por parte del CAC.

Las organizaciones deben contar con un ingreso menor a 250.000 dólares al año.

La iniciativa busca apoyar a los artistas del condado. | Foto: 123rf

“Las artes y la cultura son herramientas poderosas para la conexión y el bienestar de la comunidad”, destacó Danielle Brazell, directora ejecutiva del consejo, de acuerdo con un comunicado del organismo estatal.