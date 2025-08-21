Reconocida cadena de restaurantes sorprende a Texas: ahora la comida será repartida a través de drones

La cadena de restaurantes Chipotle, en asociación con la empresa de entrega por dron Zipline introducen al mercado de Dallas una nueva modalidad de entrega denominada Zipotle.

Con esta nueva herramienta, se podrán hacer las entregas de pedidos directamente en los hogares de los clientes en cuestión de minutos, con lo que se logrará un servicio más rápido y eficiente.

¿Desde cuándo se implementará esta modalidad de entrega?

En su etapa inicial, solo un número reducido de clientes podrá tener acceso a este tipo de servicio, de acuerdo a lo que dijo la empresa a CBS News.

Pero la idea es ir ampliando la cobertura progresivamente para que en pocas semanas todos los clientes puedan tener acceso a este nuevo servicio.

El menú completo de la cadena se podrá entregar a través de la utilización de este dron, disponible tanto en las tiendas de aplicaciones Apple como Android.

El procedimiento será ágil y muy bien organizado, de acuerdo a lo que ha planeado la empresa.

Un empleado de la cadena prepara el pedido y lo sitúa en un punto de recepción denominado Zipping Point.

Allí, una aeronave autónoma Zip recoge la orden y la transporta al domicilio indicado por el cliente.

El dron permanece suspendido a una altura de unos 91 metros (300 pies) y, mediante un mecanismo de descenso, pondrá el pedido en el suelo suavemente, según afirma la empresa.

El primer restaurante que pondrá en práctica este nuevo modelo

El primer restaurante de Chipotle con servicio de reparto mediante drones estará localizado en 109 Lakeview Pkwy, en Rowlett, un suburbio al este de Dallas.

La compañía busca hace una cobertura en las zonas de difícil acceso para los repartidores tradicionales, lo que incluye patios traseros o parques públicos.

En declaraciones hechas por Curt Garner, presidente y director de estrategia y tecnología de Chipotle a CBS News, aseguró que Zipotle representa “una forma rápida y conveniente de entrega que permite a nuestros clientes disfrutar de comida real, incluso en áreas donde normalmente no llegaríamos”.

El objetivo final de esta innovación es lograr optimizar la experiencia del cliente, al recortar tiempos de espera, mientras garantiza que los alimentos solicitados llegarán en perfecto estado.

Los interesados solo deberán instalar en sus teléfonos la aplicación de Zipline y realizar su pedido de forma digital.

¿Cómo son los drones de entrega?

Los drones Zips tienen la capacidad inicial de transportar hasta 2.5 kilogramos (5.5 libras)por pedido, sin embargo, la empresa asegura que en un futuro cercano se ampliará su capacidad a 3.6 kilogramos (8 libras).

Por el momento, la empresa limita las entregas a ciertos sectores y mantiene un control sobre la cantidad de pedidos, para afinar la operación antes de expandirse a más clientes y abarcar una mayor parte del área metropolitana de Dallas.