Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

La popular lotería estadounidense, Powerball, sigue acumulando su premio mayor que ya sobrepasa los 100 millones de dólares a medida que transcurren los sorteos.

El gran premio o jackpot ya está en US$113 millones para reclamar en cuotas anuales por 29 años, cifra que será mayor debido a los intereses que se suman durante ese periodo de tiempo.

Para entrega inmediata en efectivo, el valor está en 52.5 millones de dólares, ya con algunos impuestos federales descontados.

Los boletos de Powerball se consiguen en múltiples puntos de distribución autorizados. | Foto: Getty Images

Los números del sorteo del sábado 20 de septiembre fueron: 15 - 29 - 64 - 66 - 67 y la balota roja cayó en el número 4.

No se reportan ganadores de premios mayores, sin embargo, verifique si resultó ganador de algún juego menor.

El próximo sorteo se realizará lunes 22 de septiembre en los estudios de Talahasse, Florida, a las 22:59 de la noche, hora local de la Costa Este y se emitirá por múltiples canales dispuestos por la lotería.

Estará disponible la opción Power Play 2x, la cual da más opciones de ganar y activa un mecanismo para poder acertar menos cifras y recibir premios de acuerdo a los números sorteados.

Es el único papel que lo certifica como ganador en caso de acertar los números que le otorguen algún premio | Foto: Getty Images

Además, el juego de azar también se sortea los día miércoles y sábados de todas las semanas.

El boleto de Powerball cuesta 2 dólares en los más de 45 estados donde la lotería tiene presencia, incluida la opción de comprar online a través de su plataforma virtual.

Si desea jugar con la modalidad Powerplay, tendrá que pagar en total US$3 y tendrá la libertad de escoger los números a su gusto, o de forma aleatoria por el sistema.

Para jugar, “debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja”, según la página web e la empresa.

Hay 9 maneras de ganar. Para reclamar un premio, el boleto debe estar marcado con su nombre que sea verificable a través de un documento de identidad.