Suscribirse

Estados Unidos

¿Cómo jugar Mega Millions desde Colombia? Métodos de pago, plataformas seguras y formas de reclamar premios

La lotería Mega Millions se puede jugar desde Colombia a través de plataformas que funcionan como intermediarios.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 7:57 p. m.
EE.UU.
El logo de Mega Millions de Florida se ve en Cayo Hueso, Estados Unidos | Foto: NurPhoto via Getty Images

La popular lotería estadounidense, Mega Millions, tiene varias modalidades de juego, métodos de pago y modos de apuesta que aplican para territorio nacional e internacional.

Si bien Mega Millions tiene como sede principal en EE. UU., funcionando en más de 45 estados en sucursales físicas más aliados, es posible jugarlo en el extranjero.

Contexto: ¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?: Esto dicen las reglas

En el caso de Colombia, los premios mayores o Jackpot de millones de dólares son los mismos del país norteamericano, y puede participar comprando el respectivo boleto vía online.

EE.UU.
Un cliente juega a la lotería Mega Millions en la tienda Downtown Miami Souvenirs | Foto: Getty Images

La opción más adecuada y popular es adquirir dicho boleto a través de servicios autorizados que actúan como intermediarios, como The Lotter.

¿Cómo funciona?

Estos sitios web tienen permiso para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes, siempre y cuando provengan de estados donde este juego de azar sea legal.

Contexto: Todo lo que debe saber sobre cómo jugar las loterías en Estados Unidos

Normalmente, permiten crear un usuario con algún documento de identidad verificable si tiene más de 18 años de edad.

Después, lo único que debe hacer es recargar su cuenta y cuando tenga fondos en su saldo, puede proceder a comprar la lotería internacional que desee. Las plataformas suelen recibir múltiples métodos de pago.

El próximo sorteo de Mega Millions, el 19 de diciembre, presenta un premio mayor de 41 millones de dólares, desencadenando la esperanza y la anticipación entre los jugadores que aspiran a una ganancia significativa.
El boleto es indispensable para reclamar los premios. | Foto: Getty Images

Es probable que le cobren una comisión por el servicio, así que el valor del boleto de Mega Millions desde Colombia oscila entre los US$3.5 y 5 dólares por juego.

Además, si desea adquirir la opción “Megaplier” para multiplicar premios menores, le cobrarán 1 dólar adicional. El valor en pesos colombianos dependerá del cambio de divisa cuando se realice la compra.

Momento de la compra

Una vez elija la la lotería, escoja los cinco números que van del 1 al 70, más el último número conocido como “Mega Ball”, entre el 1 y 25.

La plataforma escogida comprará el boleto físico oficial en Estados Unidos y le enviarán una copia digital, que será el comprobante de propiedad legal.

Si resulta ganador por montos de hasta 600 dólares, el dinero se le consignará a su cuenta directamente.

Sin embargo, si la suerte dictamina que ganó el premio mayor, la agencia se encargará de hacer todo el proceso de reclamo de premio en EE. UU.

Una vez decida la forma en que reclamará el premio, se le descontarán impuestos federales y estatales. Una vez quede el saldo final, la plataforma le consignará la suma a una cuenta bancaria colombiana a través de una transferencia internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

2. Petrismo propone legalizar la cocaína y sugiere dar la discusión en Estados Unidos: “Hay una oportunidad”

3. “Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”: círculo del dictador se estaría preparando para una operación militar de EE. UU.

4. Atlético Nacional sentencia a Javier Gandolfi: confirman drástica decisión de los directivos

5. Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.