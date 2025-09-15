La popular lotería estadounidense, Mega Millions, tiene varias modalidades de juego, métodos de pago y modos de apuesta que aplican para territorio nacional e internacional.

Si bien Mega Millions tiene como sede principal en EE. UU., funcionando en más de 45 estados en sucursales físicas más aliados, es posible jugarlo en el extranjero.

En el caso de Colombia, los premios mayores o Jackpot de millones de dólares son los mismos del país norteamericano, y puede participar comprando el respectivo boleto vía online.

Un cliente juega a la lotería Mega Millions en la tienda Downtown Miami Souvenirs | Foto: Getty Images

La opción más adecuada y popular es adquirir dicho boleto a través de servicios autorizados que actúan como intermediarios, como The Lotter.

¿Cómo funciona?

Estos sitios web tienen permiso para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes, siempre y cuando provengan de estados donde este juego de azar sea legal.

Normalmente, permiten crear un usuario con algún documento de identidad verificable si tiene más de 18 años de edad.

Después, lo único que debe hacer es recargar su cuenta y cuando tenga fondos en su saldo, puede proceder a comprar la lotería internacional que desee. Las plataformas suelen recibir múltiples métodos de pago.

El boleto es indispensable para reclamar los premios. | Foto: Getty Images

Es probable que le cobren una comisión por el servicio, así que el valor del boleto de Mega Millions desde Colombia oscila entre los US$3.5 y 5 dólares por juego.

Además, si desea adquirir la opción “Megaplier” para multiplicar premios menores, le cobrarán 1 dólar adicional. El valor en pesos colombianos dependerá del cambio de divisa cuando se realice la compra.

Momento de la compra

Una vez elija la la lotería, escoja los cinco números que van del 1 al 70, más el último número conocido como “Mega Ball”, entre el 1 y 25.

La plataforma escogida comprará el boleto físico oficial en Estados Unidos y le enviarán una copia digital, que será el comprobante de propiedad legal.

Si resulta ganador por montos de hasta 600 dólares, el dinero se le consignará a su cuenta directamente.

Sin embargo, si la suerte dictamina que ganó el premio mayor, la agencia se encargará de hacer todo el proceso de reclamo de premio en EE. UU.