Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Un hallazgo inusual realizado por un consumidor fue el que alertó a las autoridades federales, lo que activó los protocolos del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS).

La empresa proveedora, Olympia Provisions, retiró del mercado 1.930 libras de salchichas listas para consumir, debido a la posible presencia de fragmentos de metal.

El producto en el que se detectó el material extraño fue Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa, que se distribuye en paquetes de 454 gramos, equivalentes a 16 onzas. Aunque hasta el momento no se reportan consumidores afectados, el FSIS clasificó el retiro como Clase 1.

¿En qué estados se tomó la medida y qué hacer si ya compró el producto?

El producto se distribuía tanto en tiendas físicas como a través de plataformas en línea. No se anunciaron medidas específicas para los consumidores que adquirieron el producto de manera virtual; sin embargo, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) solicitó no consumirlo y proceder a su desecho.

Para quienes compraron el producto en puntos de venta físicos, se recomendó devolverlo a la tienda donde fue adquirido. No obstante, hasta el momento no se han anunciado reembolsos por parte de los proveedores.

El producto fue distribuido en tiendas de California, Oregón y Washington. La empresa distribuidora dispuso el correo electrónico michelle@olympiaprovisions.com para atender inquietudes institucionales relacionadas con el retiro del producto.

El FSIS mantiene habilitada una línea telefónica gratuita, 888-674-6854, así como el correo electrónico MPHotline@usda.gov. Esta entidad es la encargada de verificar la información y coordinar el retiro de productos en el marco de la Ley Federal de Inspección de Carnes.

¿Por qué fueron retirados y cómo identificarlos?

El retiro se produjo tras la identificación de fragmentos metálicos dentro del producto, lo que puede afectar los órganos digestivos del consumidor y llegar a causarle lesiones. Por esta razón, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) declaró el caso como de alto riesgo y ordenó el retiro de todas las unidades.

Los productos en mención fueron elaborados el 14 de octubre de 2025 y, según la información del empaque, pueden consumirse hasta el 19 de febrero de 2026. Además, pertenecen al número de establecimiento 39928.

Este año se han involucrado casos similares en Estados Unidos

Tan solo en el primer trimestre de 2025, el retiro de productos del mercado aumentó un 25 %. Además, a finales de julio, una empresa en Michigan retiró más de 1.000 libras de carne molida congelada por la misma razón que las salchichas: la posible presencia de fragmentos metálicos.

En octubre de 2025, productos de pollo también fueron retirados del mercado por la posible presencia de material extraño. En agosto, por su parte, algunos camarones presentaban la posibilidad de estar contaminados radiactivamente, lo que llevó a aplicar la medida de retiro del producto.