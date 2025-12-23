Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

La empresa ya arrancó la medida y el FSIS verifica el protocolo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de diciembre de 2025, 11:28 p. m.
Retiran salchichas del mercado en EE. UU.
Retiran salchichas del mercado en EE. UU. Foto: Getty

Un hallazgo inusual realizado por un consumidor fue el que alertó a las autoridades federales, lo que activó los protocolos del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS).

La empresa proveedora, Olympia Provisions, retiró del mercado 1.930 libras de salchichas listas para consumir, debido a la posible presencia de fragmentos de metal.

El producto en el que se detectó el material extraño fue Olympia Provisions Uncured Holiday Kielbasa, que se distribuye en paquetes de 454 gramos, equivalentes a 16 onzas. Aunque hasta el momento no se reportan consumidores afectados, el FSIS clasificó el retiro como Clase 1.

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

¿En qué estados se tomó la medida y qué hacer si ya compró el producto?

El producto se distribuía tanto en tiendas físicas como a través de plataformas en línea. No se anunciaron medidas específicas para los consumidores que adquirieron el producto de manera virtual; sin embargo, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) solicitó no consumirlo y proceder a su desecho.

Noticias Estados Unidos

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Noticias Estados Unidos

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Noticias Estados Unidos

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Noticias Estados Unidos

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

Noticias Estados Unidos

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Noticias Estados Unidos

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Confidenciales

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Para quienes compraron el producto en puntos de venta físicos, se recomendó devolverlo a la tienda donde fue adquirido. No obstante, hasta el momento no se han anunciado reembolsos por parte de los proveedores.

El producto fue distribuido en tiendas de California, Oregón y Washington. La empresa distribuidora dispuso el correo electrónico michelle@olympiaprovisions.com para atender inquietudes institucionales relacionadas con el retiro del producto.

El FSIS mantiene habilitada una línea telefónica gratuita, 888-674-6854, así como el correo electrónico MPHotline@usda.gov. Esta entidad es la encargada de verificar la información y coordinar el retiro de productos en el marco de la Ley Federal de Inspección de Carnes.

¿Por qué fueron retirados y cómo identificarlos?

El retiro se produjo tras la identificación de fragmentos metálicos dentro del producto, lo que puede afectar los órganos digestivos del consumidor y llegar a causarle lesiones. Por esta razón, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) declaró el caso como de alto riesgo y ordenó el retiro de todas las unidades.

EE. UU. emite retiro masivo de comidas escolares por sospecha de listeria

Los productos en mención fueron elaborados el 14 de octubre de 2025 y, según la información del empaque, pueden consumirse hasta el 19 de febrero de 2026. Además, pertenecen al número de establecimiento 39928.

Este año se han involucrado casos similares en Estados Unidos

Aquí tienes el texto con ajustes de redacción y puntuación para mayor claridad y coherencia, sin cambiar el sentido:

Tan solo en el primer trimestre de 2025, el retiro de productos del mercado aumentó un 25 %. Además, a finales de julio, una empresa en Michigan retiró más de 1.000 libras de carne molida congelada por la misma razón que las salchichas: la posible presencia de fragmentos metálicos.

En octubre de 2025, productos de pollo también fueron retirados del mercado por la posible presencia de material extraño. En agosto, por su parte, algunos camarones presentaban la posibilidad de estar contaminados radiactivamente, lo que llevó a aplicar la medida de retiro del producto.

Mas de Noticias Estados Unidos

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

x

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

x

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Católicos rezan por migrante

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Vince Zampella

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Letitia James Vs Trump

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

x

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años de edad.

Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

x

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Noticias Destacadas