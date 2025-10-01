Se anuncian cambios tecnológicos clave en las oficinas portales de todo el país: esto ha dicho el USPS

El Servicio Portal de los Estados Unidos tiene buenas noticias para los estadounidenses, pues ha decidido innovar con salones tecnológicos que se encontrarán en las oficinas postales a lo largo y ancho del país.

Dentro de este avance tecnológico, los usuarios podrán encontrar casilleros inteligentes, disponibles las 24 horas del día, quioscos de autoservicio mejorados y la aplicación móvil Rapid Drop.

¿Cómo afectará esta modificación?

Estos cambios hacen parte del plan de transformación en curso de la agencia Delivering for America, y se irán implementan de forma paulatina entre el 2025 y el 2026.

La modernización planteada por la USPS afectará la forma como miles de personas hacen uso del sistema de correo a nivel nacional.

La idea es beneficiar a los usuarios al disminuir los tiempos de espera de las salas de espera, aumentar la accesibilidad del autoservicio y agilizar el acceso a los servicios gubernamentales.

Este programa hace parte del desafío al que se está enfrentando la entidad para modernizar la infraestructura y mejorar los servicios postales, lo que representa un gran desafío financiero.

Avances tecnológicos mejorarán el servicio de la USPS en Estados Unidos | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los nuevos desafíos tecnológicos

Los cambios anunciados por la agencia postal incluyen los siguientes avances:

Casilleros inteligentes 24/7

Ahora, los clientes pueden recibir sus paquetes en casilleros inteligentes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Estos casilleros están habilitados para su uso a través de Click-N-Ship, lo que significa que los paquetes se pueden recoger en cualquier momento, sin importar la hora.

Actualmente, hay casilleros disponibles en 700 ubicaciones y el número sigue aumentando.

Quioscos de autoservicio mejorados

Los nuevos quioscos de autoservicio permiten a los clientes realizar múltiples tareas como pesar paquetes, imprimir etiquetas, comprar suministros y enviar paquetes por correo, todo de forma rápida y eficiente.

USPS afirma que estos quioscos pueden reducir los tiempos de espera en las salas de espera en un 40%.

Actualmente, estos quioscos están presentes en 2,600 ubicaciones en todo el país.

Aplicación móvil Rapid Drop

La nueva aplicación móvil Rapid Drop facilita a los clientes el acceso a una variedad de servicios postales.

Con ella, pueden almacenar etiquetas prepagas, encontrar oficinas de correo cercanas, rastrear paquetes, recibir alertas y crear etiquetas más rápido.

La aplicación también agiliza el proceso de aceptación de paquetes.

Pantallas de información digital

Las oficinas postales están implementando pantallas de información digital para guiar a los clientes a través de los servicios disponibles.

Esto ayudará a los clientes a completar sus tareas de forma más rápida y eficiente.

Diseños optimizados

Los nuevos diseños de las oficinas postales están pensados para mejorar el flujo de tráfico. Estos cambios incluyen un espacio más abierto, una ubicación más accesible de los suministros y una reducción en los tiempos de espera.

Servicios gubernamentales adicionales

Las ubicaciones de USPS ahora ofrecen servicios de otras agencias federales, como procesamiento de pasaportes, toma de huellas dactilares y verificación de identidad.

De esta forma, los clientes pueden realizar varias gestiones gubernamentales en un solo lugar.