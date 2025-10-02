Los climas invernales en Estados Unidos ya empezaron a surgir, a medida que las temperaturas van bajando, en un fenómeno propio de la estación del otoño.

El Servicio Nacional del Clima (NWS, por sus siglas en inglés), emitió un aviso de congelamiento que abarcan partes de Nueva York, Vermont, New Hampshire, centro de Pensilvania, sur de Maine, oeste de Massachusetts, el centro sur del Valle de San Luis en Colorado y otras zonas del norte de la Costa Este.

En dichos territorios, se podrían presentar heladas con temperaturas bajo cero entre -1°C hasta -6°C, causando condiciones adversas y hasta peligrosas para algunas actividades.

Las consecuencias de este clima

La agencia climática advierte que estas heladas podrían matar cultivos, vegetación sensible y hasta dañar tuberías exteriores que no estén adaptados a climas fríos de carácter fuerte.

Estas temperaturas mínimas podrían provocar la “formación de escarcha e incluso una helada intensa en algunas partes de la región”.

La vegetación al aire libre suele ser la más afectada en dichas condiciones. | Foto: Getty Images

Sin embargo, para el fin de semana se esperan temperaturas más cálidas que oscilarán entre los 21 °C hasta 24 °C.

Nevadas en Alaska

Newsweek reporta que se emitieron avisos de clima invernal en el centro de Alaska para el área de Chena Hot Springs Resort y Chena Hot Springs Road al este de la milla 34.

En dichas zonas, la nieve llegaría hasta los 8 centímetros, generando varias afectaciones. “Prevea condiciones resbaladizas en la carretera. Las condiciones peligrosas podrían afectar los desplazamientos del jueves por la noche y el viernes por la mañana”, indicaron las autoridades locales.

Tal sistema meteorológico tendría validez desde el jueves a las 14:00, hora local, y hasta las 22:00.