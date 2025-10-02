Suscribirse

Estados Unidos

Se dan las primeras alertas por heladas y nieve en Estados Unidos, dando inicio a climas invernales en zonas de al menos 8 estados

La temperatura podría bajar hasta los -6° C en varios lugares.

Redacción Mundo
2 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
x
Estas temperaturas suelen impactar los vidrios de las viviendas. | Foto: Getty Images

Los climas invernales en Estados Unidos ya empezaron a surgir, a medida que las temperaturas van bajando, en un fenómeno propio de la estación del otoño.

El Servicio Nacional del Clima (NWS, por sus siglas en inglés), emitió un aviso de congelamiento que abarcan partes de Nueva York, Vermont, New Hampshire, centro de Pensilvania, sur de Maine, oeste de Massachusetts, el centro sur del Valle de San Luis en Colorado y otras zonas del norte de la Costa Este.

En dichos territorios, se podrían presentar heladas con temperaturas bajo cero entre -1°C hasta -6°C, causando condiciones adversas y hasta peligrosas para algunas actividades.

Las consecuencias de este clima

La agencia climática advierte que estas heladas podrían matar cultivos, vegetación sensible y hasta dañar tuberías exteriores que no estén adaptados a climas fríos de carácter fuerte.

Contexto: Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

Estas temperaturas mínimas podrían provocar la “formación de escarcha e incluso una helada intensa en algunas partes de la región”.

x
La vegetación al aire libre suele ser la más afectada en dichas condiciones. | Foto: Getty Images

Sin embargo, para el fin de semana se esperan temperaturas más cálidas que oscilarán entre los 21 °C hasta 24 °C.

Nevadas en Alaska

Newsweek reporta que se emitieron avisos de clima invernal en el centro de Alaska para el área de Chena Hot Springs Resort y Chena Hot Springs Road al este de la milla 34.

En dichas zonas, la nieve llegaría hasta los 8 centímetros, generando varias afectaciones. “Prevea condiciones resbaladizas en la carretera. Las condiciones peligrosas podrían afectar los desplazamientos del jueves por la noche y el viernes por la mañana”, indicaron las autoridades locales.

Contexto: Alerta por paso del huracán Imelda hacia Bermudas: autoridades advierten la llegada de tormentas y marejadas peligrosas

Tal sistema meteorológico tendría validez desde el jueves a las 14:00, hora local, y hasta las 22:00.

Habrá nevadas de moderadas a fuertes en las Montañas Blancas, con las mayores nevadas en las cumbres Steese y Eagle, y en el valle superior de Chatanika, entre el jueves por la noche y el viernes por la noche. Se esperan precipitaciones mixtas en las zonas más bajas”, afirmó el NWS de Fairbanks, Alaska.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

2. Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

3. Goleador se le ofreció a Atlético Nacional: lo sueña y se daría si Alfredo Morelos se va

4. Juventus confirma lo peor para Juan David Cabal: se conoció su lesión exacta

5. Más de 3.000 caleños fortalecen la convivencia con el programa Tejedores de Paz y Cultura Ciudadana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHeladasNieve

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.