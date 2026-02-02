¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

En Indiana, cuando una pareja no está casada y no existe un reconocimiento legal de paternidad, el recién nacido es registrado automáticamente con el apellido de la madre, una regla que no aplica en todo Estados Unidos.

La medida no es federal, pero ha causado confusión y controversia por su impacto en familias no casadas

En redes sociales y algunos medios ha circulado una afirmación llamativa: que en Estados Unidos los hijos de padres solteros no pueden llevar el apellido del padre si no hay matrimonio.

Sin embargo, expertos en derecho familiar aclaran que esto no es una norma nacional ni federal, sino una disposición específica que se aplica en estados concretos, como Indiana.

En este estado del Medio Oeste, la ley establece que cuando una mujer da a luz sin estar casada, el padre no queda automáticamente reconocido en el acta de nacimiento.

Por esa razón, el bebé es inscrito inicialmente con el apellido materno, salvo que exista un procedimiento legal que confirme la paternidad.

El punto central no es el apellido en sí, sino el reconocimiento legal del vínculo paterno. Para el Estado, la maternidad es evidente al momento del parto, pero la paternidad requiere un paso adicional si no hay matrimonio de por medio.

Esta norma ha generado confusión porque, en la mayoría de los estados estadounidenses, las reglas son más flexibles y permiten que los padres elijan el apellido del menor, siempre que ambos estén de acuerdo y se complete la documentación correspondiente.

En Estados Unidos no existe una ley federal única que determine qué apellido debe llevar un recién nacido. Cada estado regula los procedimientos de registro civil y certificación de nacimiento.

Indiana mantiene un enfoque más restrictivo: si no hay matrimonio, el padre debe firmar un documento legal o acudir a un proceso judicial para ser incluido oficialmente en el certificado de nacimiento.

La norma no significa que el niño nunca podrá llevar el apellido paterno. Lo que establece es que, en el registro inicial, el apellido de la madre es el predeterminado si no existe reconocimiento formal del padre.

Si el hombre firma una declaración jurada de paternidad en el hospital o posteriormente, o si un tribunal determina legalmente la filiación, entonces el certificado de nacimiento puede modificarse y el apellido paterno puede añadirse o reemplazar al materno.

La norma en Indiana no es federal, pero exige trámites legales para que el apellido del padre aparezca en el acta de nacimiento cuando no hay matrimonio.

El debate cultural detrás del apellido

Más allá del trámite administrativo, el tema ha abierto una discusión social de fondo.

Para muchas familias, el apellido representa identidad, pertenencia y herencia. Por eso, que un recién nacido no pueda llevar el apellido del padre desde el inicio se percibe como una medida simbólicamente fuerte.

También refleja cómo, incluso en sociedades modernas, el matrimonio sigue teniendo efectos legales importantes en asuntos familiares, desde la presunción de paternidad hasta la inscripción oficial de un hijo.

En tiempos donde aumentan los hogares monoparentales y las parejas no casadas, normas como la de Indiana vuelven a poner sobre la mesa la pregunta de si el derecho civil se está adaptando con suficiente rapidez a las nuevas realidades familiares.