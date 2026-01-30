Sin precedentes: se podrán superar récords de frío en Estados Unidos, con millones de personas afectadas por este fenómeno

Las alarmas continúan encendiéndose por las extremas condiciones climáticas que atraviesa Estados Unidos; se estima que para este fin de semana cerca de 200 récords diarios de frío serán superados.

Nueva tormenta invernal en Estados Unidos: se encienden las alarmas y 75 millones de personas podrían verse afectadas

La creciente caída de las temperaturas en el territorio norteamericano se debe a las oleadas de aire frío que han arribado. Para este fin de semana también se prevé la llegada de otra oleada fría que afecte a millones de personas.

De acuerdo con lo que informa el medio de comunicación CNN, las temperaturas podrían descender de forma drástica, particularmente en zonas del sur y el este del país.

Fríos extremos. Foto: AFP

Este fin de semana, el país norteamericano será testigo de la llegada de la tormenta invernal Gianna, la cual podría afectar a cerca de 75 millones de personas.

Esta tormenta hará presencia desde la noche del jueves 29 de enero y se prolongará durante todo el fin de semana, desde el Atlántico medio-sur, llegando incluso hasta el bajo valle del Mississippi.

También se prevé el avance de una ráfaga ártica hacia el sur del territorio, que alcanzará la costa del Golfo en la noche del viernes 30 de enero, registrando temperaturas frías récord en las inmediaciones de la zona alta del valle de Ohio y en el Atlántico medio.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, el paso de la tormenta Fern dejó grandes estragos, provocando que miles de personas quedaran sin suministro eléctrico, además de importantes afectaciones en materia de movilidad, así como cancelaciones de vuelos, en lo que se considera la mayor afectación desde la pandemia del covid-19.

Es importante extremar los cuidados en medio de estas situaciones, ya que la inclemencia del frío puede afectar la salud de manera severa.

La hipotermia es uno de los riesgos cuando hacer frío. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más de 30 personas murieron con el paso de la tormenta Fern, algunas por hipotermia y otras a raíz de incidentes con quitanieves, entre otras causas.

Existe la probabilidad de que, después de 16 años, la ciudad de Tampa, en Florida, vea caer nieve. Aunque la probabilidad es baja, genera expectativa entre los residentes que quisieran presenciar un fenómeno poco común en esta zona del país.

Se recomienda, dadas las circunstancias que se presentarán este fin de semana, evitar a toda costa conducir, ya que hacerlo en medio de condiciones como estas puede ser riesgoso; en caso de ser necesario, se deben revisar las rutas antes de salir.

Asimismo, se aconseja consultar las plataformas oficiales para estar al tanto de posibles órdenes de evacuación que puedan emitirse en la zona en la que se encuentre.