Estados Unidos

Nueva tormenta invernal en Estados Unidos: se encienden las alarmas y 75 millones de personas podrían verse afectadas

Tormenta invernal Gianna amenaza a distintas localidades de los Estados Unidos despues de los estragos que dejó el paso de la tormenta Fern.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de enero de 2026, 1:12 p. m.
Estados Unidos sufre una tormenta invernal.
Estados Unidos sufre una tormenta invernal. Foto: AP

El panorama no se tranquiliza: el paso de la tormenta Gianna el próximo fin de semana podría afectar seriamente a cerca de 75 millones de personas en todo el país.

De acuerdo con la información del Centro de Predicción Meteorológica del NWS, estos fenómenos estarían arribando desde la noche del jueves 29 de enero, extendiéndose desde el Atlántico medio-sur aproximadamente hasta el bajo valle del Mississippi, de acuerdo con lo que menciona Univisión.

Las autoridades advierten que las carreteras seguirán siendo peligrosas por la presencia de hielo y bajas temperaturas, lo que podría generar accidentes y retrasos en la movilidad.
Imágenes de la tormenta en Estados Unidos. Foto: AFP

Entre las condiciones climáticas que harán presencia, se espera que las bajas temperaturas sigan perpetuándose a lo largo del paso de este sistema.

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

La ráfaga ártica avanzaría hacia el sur del territorio norteamericano, llegando de ese modo a la costa del Golfo el día viernes 30 en horas de la noche, siendo esta la causa de que exista una probabilidad de que se registren temperaturas bajas que lleguen a récord en la zona alta del valle de Ohio y también en el Atlántico Medio.

Hay que recordar que el pasado fin de semana Estados Unidos experimentó fríos extremos y afectaciones en la movilidad y en el transporte aéreo.

Se estima que la afectación aérea fue la peor registrada desde la pandemia del covid-19. Además, hay una posibilidad de que la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, vuelva a ver caer nieve luego de 16 años.

Florida amaneció cubierta de nieve por la tormenta invernal que azota la región
Nieve en Florida, Estados Unidos. Foto: Montaje con captura de video de: @MattDevittWX / X

El meteorólogo jefe de WFLA-TV, Jeff Berardelli, indicó a través de su cuenta de X:“¡Caramba! ¡Esto tiene que ser la primera vez! Estaba revisando los impactos de la ventisca de la costa sureste y noté que la Bahía de Tampa ha sido destacada en el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la NOAA con una probabilidad ‘pequeña’ de impactos de nieve. Así que sí, digo que hay una probabilidad”.

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

En medio de estas condiciones meteorológicas extremas es importante tomar las precauciones que requiere el caso, pues la inclemencia del frío puede suponer riesgos importantes para la salud, como la hipotermia.

Tras el paso de la tormenta Fern, el saldo de fallecidos llegó a más de 30 por diversas causas, entre las que se encuentra la hipotermia; también accidentes con quitanieves, entre otros.

Se recomienda hacer una inspección de los sistemas de calefacción de las viviendas para asegurar su óptimo funcionamiento.

Además de utilizar varias capas de ropa de preferencia térmica, para de ese modo hacerle frente al frío que llegará a los Estados Unidos este fin de semana con el paso de la tormenta Gianna.

