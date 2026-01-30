Nueva tormenta invernal en Estados Unidos: se encienden las alarmas y 75 millones de personas podrían verse afectadas

El panorama no se tranquiliza: el paso de la tormenta Gianna el próximo fin de semana podría afectar seriamente a cerca de 75 millones de personas en todo el país.

De acuerdo con la información del Centro de Predicción Meteorológica del NWS, estos fenómenos estarían arribando desde la noche del jueves 29 de enero, extendiéndose desde el Atlántico medio-sur aproximadamente hasta el bajo valle del Mississippi, de acuerdo con lo que menciona Univisión.

Imágenes de la tormenta en Estados Unidos. Foto: AFP

Entre las condiciones climáticas que harán presencia, se espera que las bajas temperaturas sigan perpetuándose a lo largo del paso de este sistema.

La ráfaga ártica avanzaría hacia el sur del territorio norteamericano, llegando de ese modo a la costa del Golfo el día viernes 30 en horas de la noche, siendo esta la causa de que exista una probabilidad de que se registren temperaturas bajas que lleguen a récord en la zona alta del valle de Ohio y también en el Atlántico Medio.

Hay que recordar que el pasado fin de semana Estados Unidos experimentó fríos extremos y afectaciones en la movilidad y en el transporte aéreo.

Se estima que la afectación aérea fue la peor registrada desde la pandemia del covid-19. Además, hay una posibilidad de que la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, vuelva a ver caer nieve luego de 16 años.

Nieve en Florida, Estados Unidos. Foto: Montaje con captura de video de: @MattDevittWX / X

El meteorólogo jefe de WFLA-TV, Jeff Berardelli, indicó a través de su cuenta de X:“¡Caramba! ¡Esto tiene que ser la primera vez! Estaba revisando los impactos de la ventisca de la costa sureste y noté que la Bahía de Tampa ha sido destacada en el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la NOAA con una probabilidad ‘pequeña’ de impactos de nieve. Así que sí, digo que hay una probabilidad”.

En medio de estas condiciones meteorológicas extremas es importante tomar las precauciones que requiere el caso, pues la inclemencia del frío puede suponer riesgos importantes para la salud, como la hipotermia.

Tras el paso de la tormenta Fern, el saldo de fallecidos llegó a más de 30 por diversas causas, entre las que se encuentra la hipotermia; también accidentes con quitanieves, entre otros.

Se recomienda hacer una inspección de los sistemas de calefacción de las viviendas para asegurar su óptimo funcionamiento.

Además de utilizar varias capas de ropa de preferencia térmica, para de ese modo hacerle frente al frío que llegará a los Estados Unidos este fin de semana con el paso de la tormenta Gianna.