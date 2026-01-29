Estados Unidos el pasado fin de semana fue testigo de un fenómeno meteorológico que dejó estragos a lo largo del país. Nieve y fríos extremos fueron el panorama para millones de norteamericanos en esta temporada.

Las afectaciones en materia de movilidad no se hicieron esperar: se estima que el impacto en vuelos fue el más grande registrado desde la pandemia del covid-19. Estas condiciones extremas ocasionaron cierres viales por las grandes acumulaciones de nieve que cayeron, en algunos lugares con hasta 79 centímetros, como el caso de Bonito Falls.

Condiciones climáticas extremas en Estados Unidos. Foto: Tomada de redes sociales

Debido a todo esto, las autoridades decidieron hacer un cierre temporal de las escuelas en Nueva York para salvaguardar la vida de los estudiantes; sin embargo, ya se han estudiado las medidas que ayudaron a facilitar la reapertura.

Este plan de reapertura se les dio a conocer a familias, estudiantes y miembros de los diferentes planteles educativos. En él se indican las consideraciones que se deben tener en cuenta, así como fechas y la posibilidad de ajustes en los horarios, según informa el medio de comunicación Infobae.

Uno de los frentes más problemáticos de toda esta situación es cómo lograr un desplazamiento seguro de los estudiantes desde sus hogares hasta las escuelas, pues los fríos extremos, sumados a la nieve que permanece en las vías, pueden hacer muy riesgoso el trayecto por el incremento del índice de accidentalidad.

Pese a eso, se menciona que en el transporte escolar se harán ciertas modificaciones (por ejemplo, en temas de horarios) para permitir que esos desplazamientos sean más seguros, teniendo en cuenta las condiciones que atraviesa el territorio. De acuerdo con la información disponible, la decisión de reabrir las escuelas se toma después de evaluar las condiciones de las instalaciones.

Para estar al tanto de las modificaciones que presenten los horarios, se recomienda que los padres de familia hagan una revisión constante de los comunicados que emiten los distritos, con el fin de no perderse cambios de última hora.

Estudiantes universitarios disfrutan la nieve en las calles de Estados Unidos. Foto: Jeremy Hogan

En medio de todas estas situaciones, se aconseja que, desde que se sale del hogar, se tomen medidas preventivas contra el frío. Entre ellas está utilizar varias capas de ropa, de preferencia térmica, para evitar cualquier riesgo asociado a la salud. No permanecer por periodos largos de tiempo al aire libre y, si va a salir en auto, asegúrese de revisar el estado de las vías y de posibles cierres.

Recuerde acatar a cabalidad las indicaciones que se hacen desde los organismos oficiales; puede hacer uso de la plataforma AccuWeather para cerciorarse de las condiciones climáticas.