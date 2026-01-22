Las tensiones diplomáticas por el caso de Groenlandia crecen; Suecia anunció que las tropas suecas que habían sido desplegadas serán retiradas del territorio groenlandés.

Estados Unidos hizo explícito su deseo de hacerse con Groenlandia con el fin de adelantar el denominado proyecto “La Cúpula Dorada”, un sistema de defensa aéreo que pretende proteger a Estados Unidos de cualquier amenaza que venga por aire.

Estados Unidos quiere Groenlandia. Foto: Captura de pantalla @realDonaldTrump

Desde la Casa Blanca se afirma que se necesita a Groenlandia por “seguridad nacional”; el territorio hace parte de Dinamarca como un espacio autónomo.

Dinamarca muestra una rotunda oposición a las pretensiones del mandatario estadounidense Donald Trump, lo que genera un debate de carácter mundial.

Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, indicó a la AFP: “Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la OTAN en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico”.

Varios países mostraron su apoyo a Dinamarca ante esta situación, incluido el envío de tropas al territorio groenlandés para defender la soberanía ante cualquier eventualidad.

Entre los países que han apoyado militarmente están Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Francia y Alemania, entre otros; sin embargo, algunos retiraron sus tropas, y el más reciente de ellos es Suecia.

Ewa Skoog Haslum, vicealmirante y jefa de operaciones, afirmó: “Abandonamos el lugar, pero no nuestro compromiso. El siguiente paso es estudiar la información recogida y empezar a planear las próximas maniobras”.

El mandatario norteamericano anunció en su momento que impondría aranceles a aquellos que habían decidido apoyar militarmente al territorio groenlandés.

No obstante, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, se afirma que descarta los aranceles que deberían entrar en vigor a inicios del mes de febrero.

Donald Trump en el Foro de Davos 2026: los momentos más importantes de la jornada

En el Foro Económico que se celebra en Davos, Donald Trump se refirió a Groenlandia al señalar que “ningún grupo de naciones está en condiciones de proteger a Groenlandia, aparte de Estados Unidos”.

Donald Trump en Davos. Foto: Getty Images

Además, causó curiosidad la forma en que se refería a Groenlandia como un “trozo de hielo”: “Queremos ese trozo de hielo para proteger el mundo”.

La expectativa crece en torno a lo que pasará con este tema; Estados Unidos parece no desfallecer en sus pretensiones, aunque dice que no hará uso de la fuerza, mientras varios sectores condenan cualquier apropiación del territorio.