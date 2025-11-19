Suscribirse

Estados Unidos

Texas se prepara para un diluvio: lluvias de todo un mes caerían en solo 24 horas

Meteorólogos advierten que Austin, San Antonio y otras ciudades podrían enfrentar inundaciones súbitas por precipitaciones tres veces superiores al promedio mensual.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 4:54 p. m.
El Servicio Nacional de Meteorología advierte de posibles inundaciones repentinas en varias ciudades del centro de Texas.
Texas entra en estado de alerta ante un pronóstico inusual: en apenas un día, algunas ciudades podrían recibir más de tres veces su lluvia promedio mensual, según el Servicio Nacional de Meteorología, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas en amplias zonas del estado.

Contexto: Día de Acción de Gracias 2025: conozca las mejores horas y formas de transporte para viajar en EE. UU. sin exponerse al tráfico pesado

Riesgo de inundaciones extremas

De acuerdo a lo que se registra en Newsweek, en un escenario poco habitual y muy preocupante, algunas ciudades del centro de Texas se preparan para recibir en solo 24 horas más de tres veces su promedio mensual de lluvias.

Así lo advierte el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), frente a la presencia de humedad inusualmente alta en la región.

El NWS ha emitido alertas por posibles inundaciones para áreas que incluyen Austin, San Antonio, Uvalde, Del Rio y Llano, entre otras.

De acuerdo con Emily Heller, meteoróloga principal del organismo, algunas zonas podrían registrar hasta 6 pulgadas (unos 15 cm) de lluvia en un solo día, lo que es extremadamente alto para la época.

Estas precipitaciones tan concentradas representan una amenaza real: corrientes rápidas, crecidas súbitas en ríos y arroyos, además de saturación de sistemas de drenaje.

El NWS advierte que podría haber inundaciones repentinas (flash floods) y desbordamientos en zonas bajas o con drenaje deficiente.

Según lo que informan medios como Newsweek, esta situación responde a un sistema de tormenta en altura que se combina con niveles de humedad superiores a lo normal, lo que potencia la eficiencia de las lluvias.

Además, aunque el pronóstico es difícil de precisar con exactitud, la magnitud del evento es “preocupante”, incluso si llega la parte más conservadora de la predicción (entre 1 y 3 pulgadas de lluvia), algunas ciudades ya recibirán más lluvia que el total usual de todo un mes.

Nubes de tormenta se acercan a Austin y San Antonio en medio de alertas por lluvias intensas.
Poblaciones en alerta

La alarma de inundación ya afecta a más de 3.5 millones de personas, según los pronósticos del NWS, para las oficinas de Austin/San Antonio y San Angelo.

Las autoridades hacen un llamado urgente a estar alerta, especialmente para quienes viven cerca de ríos, corrientes o zonas con drenaje limitado.

También es necesario tener en cuenta algunas de las consecuencias que se pueden presentar por las inusuales lluvias, como por ejemplo:

  • Calles saturadas, sistemas de alcantarillado colapsados, riesgo para peatones y automóviles.
  • Crecida de arroyos y ríos, con posibilidad de desbordamientos peligrosos.
  • Aguas estancadas pueden generar riesgos adicionales, y las inundaciones súbitas suelen dejar poco tiempo para reaccionar.
  • Puentes y caminos vulnerables, posibles daños en viviendas de zonas bajas.
Contexto: Controversia en Texas: aprueban constitucionalmente medida que excluye a no ciudadanos del voto

El NWS también recuerda una norma básica pero esencial: no conducir por vías inundadas. Muchos de los accidentes fatales durante tormentas fuertes ocurren cuando los automotores intentan atravesar agua profunda.

Además, es necesario estar atentos a los boletines meteorológicos locales y alertas del NWS.

