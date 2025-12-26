Estados Unidos

Tiroteo en concurrido centro comercial deja dos policías luchando por sus vidas; el sospechoso fue abatido

La emergencia se reportó en horas de la mañana un día después de Navidad, en Estados Unidos.

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 8:59 p. m.
Las autoridades acudieron al lugar cerca de las 10:47 a.m. del viernes 26 de diciembre.
Las autoridades acudieron al lugar cerca de las 10:47 a.m. del viernes 26 de diciembre. Foto: Tomada de redes sociales

Las autoridades de Estados Unidos notificaron que dos oficiales de la policía está luchando por sus vidas luego de ser víctimas de un tiroteo en un famoso centro comercial.

El incidente ocurrió en un establecimiento de una pequeña ciudad en el estado de Carolina de Norte. En el intercambio de tiros con la policía, el sospechoso fue asesinado.

El tiroteo se registró en el centro comercial Mint Hill Commons, a las afueras de la ciudad de Charlotte, cerca de las 10:47 de la mañana de este viernes, 26 de diciembre. El Departamento de Policía de Mint Hill detalló que los oficiales abrieron fuego contra el hombre cuando este sacó un arma frente a decenas de personas.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Dos oficiales resultaron heridos. Foto: Getty Images

“El 26 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 10:47 a. m., oficiales del Departamento de Policía de Mint Hill respondieron a un llamado en Edible Arrangements”, escribió el Departamento de Policía de Mint Hill en un comunicado al respecto publicado en su cuenta de Facebook.

La tienda donde ocurrió la tragedia está ubicada “en el 6832 de Matthews-Mint Hill Road, en relación con un intercambio de custodia de un menor”, detalló la policía, haciendo referencia a que el sospechoso estaba coordinando la custodio de su hijo con su pareja.

x
Comunicado del Departamento de Policía de Mint Hill Foto: Facebook:Departamento de Policía de Mint Hill

“Durante la interacción, el sujeto masculino sacó un arma de fuego”, continúa la información de las autoridades. “Se produjo un intercambio de disparos y dos oficiales del Departamento de Policía de Mint Hill resultaron heridos. Ambos oficiales se encuentran en estado crítico”.

Noche de terror en Miami Gardens: balacera en una fiesta deja dos muertos, incluido un adolescente

“El sospechoso recibió disparos y falleció”, informó la policía en el mismo comunicado.

La prensa local que acudió al lugar recopiló los testimonios de algunos empleados del centro comercial que evidenciaron el momento. De acuerdo con WCNC, un administrador de una pizzería, justo al frente de la tienda donde ocurrió el tiroteo, dijo que sus empleados vieron a la policía salir de allí.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
El sospechoso murió en la escena. Foto: Getty Images

“No escucharon disparos, pero sí vieron a dos oficiales entrar al establecimiento Edibles”, amplió Kevin Phayme al medio en mención.

“Vieron salir a uno de los oficiales, con sangre en la cara y siendo sacado por su compañero”, complementó.

Legisladores y la comunidad de la pequeña ciudad se han pronunciado al respecto, enviando sus mejores deseos para la pronta recuperación de los oficiales heridos.

“Esto es terrible. Mi más sentido pésame a los oficiales y sus familias”, escribió en sus redes sociales el senador de Carolina del Norte, Woodson Bradley. “Oramos por la recuperación de estos oficiales”.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los policías afectados, y tampoco se ha detallado sobre su estado de salud actual.

Noticias Destacadas