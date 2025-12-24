Estados Unidos

Noche de terror en Miami Gardens: balacera en una fiesta deja dos muertos, incluido un adolescente

Tres hombres armados irrumpieron en una celebración privada y dispararon sin previo aviso. La policía busca a los responsables, mientras intenta esclarecer el móvil del ataque.

Margarita Briceño Delgado

24 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Agentes de la Policía de Miami Gardens y equipos de emergencia acordonan la zona donde ocurrió el tiroteo durante una fiesta privada que dejó dos muertos, incluido un adolescente, y un herido.
Una fiesta nocturna en una vivienda de Miami Gardens, al norte de Miami Dade, terminó en tragedia cuando varios hombres enmascarados abrieron fuego contra los asistentes.

La tragedia dejó como saldo la muerte de dos personas, entre las que se encuentra un adolescente, y dejando otra herida, de acuerdo a lo que confirmaron las autoridades locales.

¿Qué se sabe del tiroteo ocurrido durante una fiesta en Miami Gardens?

El ataque ocurrió sin señales previas de conflicto y mantienen en alerta a toda la comunidad, como se informa en medios como Telemundo Miami.

Horas después del tiroteo, la Policía de Miami Gardens y Miami-Dade Fire Rescue intensificaron la investigación y hasta el momento mantienen un operativo activo para localizar a los 3 sospechosos.

Los individuos, según la versión de los testigos, entraron con pasamontañas y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra las personas que festejaban en la vivienda.

Las autoridades han señalado que el hecho sigue siendo tratado como un incidente aislado, aunque no se ha determinado un motivo claro, ni se han hecho arrestos hasta el momento.

Trump endurece la inmigración tras el tiroteo de Washington: esto es lo que debe saber sobre las 5 nuevas normas de inmigración

Según el último balance oficial divulgado por WSVN 7 News, los tiros ocurrieron poco antes de las 12:45 a.m. del martes 23 de diciembre en la cuadra 1900 de Northwest 175th Street, cerca del Hard Rock Stadium, donde una fiesta con aproximadamente 30 personas, entre ellas adolescentes, había comenzado horas antes.

Equipos de rescate transportaron por vía aérea a dos de las víctimas a hospitales locales y por tierra a la tercera.

Dos de ellas fueron declaradas muertas en el centro médico, una de ellas un menor, mientras que el sobreviviente está hospitalizado en condición grave pero estable.

Preocupación de los vecinos por seguridad en la zona donde ocurrió el tiroteo

Varios vecinos del sector manifestaron su conmoción y preocupación por este acto de violencia inesperada, en un vecindario considerado como tranquilo.

En declaraciones a medios locales como NBC 6 South Florida, una residente dijo que escuchó música y risas poco antes de los disparos y que no percibió ninguna pelea o altercado previo que pudiera haber desencadenado la balacera.

Estas versiones coinciden con los reportes policiales que descartan una confrontación previa entre los asistentes y los agresores.

Mientras la comunidad procesa el impacto de este ataque, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier información relevante a Miami-Dade Crime Stoppers,

“Ha sido aprobado”: la notificación migratoria le que llegó, dos meses después, a víctima de tiroteo en Texas

Por esto, han prometido anonimato y posibles recompensas por datos que guíen a la captura de los responsables.

A medida que continúan las investigaciones, las autoridades esperan no solo identificar a los atacantes, sino también arrojar luz sobre las circunstancias que permitieron que una celebración se convirtiera en tragedia, y que un vecindario tranquilo quedara marcado por la violencia en pleno periodo festivo.

Noticias Destacadas