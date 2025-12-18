Estados Unidos
“Ha sido aprobado”: la notificación migratoria le que llegó, dos meses después, a víctima de tiroteo en Texas
La notificación oficial llegó semanas después de que Miguel Ángel García fuera asesinado en un tiroteo cerca de una oficina de ICE, en Dallas, dejando a su familia con una aprobación migratoria que ya no puede usar.
18 de diciembre de 2025, 2:04 p. m.
La demora en los trámites migratorios es evidente. Algunas notificaciones llegan cuando ya no hay nada por hacer Foto: AFP
