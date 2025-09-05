Suscribirse

Estados Unidos

Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

Las autoridades detallaron las vías alternas que pueden tomar los conductores durante el fin de semana.

Redacción Mundo
5 de septiembre de 2025, 11:47 p. m.
Fort Worth, USA - June 7, 2019: Interstate highway road in city in Texas with many cars on commute and sign for exit
La vía estará cerrada por obras desde el viernes en la noche hasta primera hora del lunes. | Foto: Getty Images

Durante este fin de semana, la Interestatal 30 (I-30) en la ciudad de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas, en Estados Unidos, estará cerrada debido a que se estarán realizando obras de tránsito.

El Departamento de Transporte de Texas anunció que, desde este viernes 5 de septiembre, cerrará los carriles que conducen hacia el oeste de la Interestatal 30 entre Fielder Road en Arlington y Eastchase Parkway en Fort Worth, ya que será una zona de obras por el puente que está allí ubicado.

Contexto: Nueva ley en EE. UU.: los conductores que infrinjan esta norma pagarán una condena en la cárcel de manera inmediata

Así las cosas, desde las 9 de la noche del viernes, hasta la 6 de la mañana del lunes 8 de septiembre, los conductores deben tomar rutas alternas.

An elevated overhead highway sign. It reads "Dallas" and has an Interstate 30 shield above an arrow pointing downward.
La Interestatal 30 estará cerrada durante el fin de semana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El departamento aseguró que los trabajadores estarán arreglando unas vigas del puente Randol Mill Road, las cuales fueron dañadas en medio de un accidente que involucró a un gran camión de 18 ruedas, el pasado junio.

El reemplazo de aquellas vigas “restablecerá la vital conexión comunitaria”, de acuerdo con el comunicado de la agencia de transporte.

Contexto: EE. UU. tiene nuevo tren de alta velocidad que conectará Washington, Boston y Nueva York: revise los precios, horarios y recorridos

Para o afectar en mayor medida a los conductores del estado de Texas, el departamento de transporte detalló que el tráfico será desviado hacia el norte por la State Hwy 360, hacia el oeste por la State Hwy 183 y hacia el sur por la Interestatal 820 para reconectarse con la I-30 más adelante, donde ya no habrá afectaciones por las obras.

Coches haciendo cola en la ciudad
Las personas deben tomar rutas alternas. | Foto: Getty Images

Además, la agencia estatal anunció que habrá un segundo fin de semana de construcciones, para que las personas que necesiten tomar esta ruta se empiecen a programar desde ahora.

Esta segunda jornada se llevará a cabo desde las 9 de la noche del 19 de septiembre hasta las 6 de la mañana del 22 de septiembre.

Contexto: Insólito accidente deja autopista llena de perros calientes y cuatro heridos: el momento quedó captado en video

El 25 de junio se reportó un accidente en un tramo de la interestatal, en Broadway Boulevard, provocado por un camión de gran tamaño, cerca de las 7 de la mañana de aquel día.

Obra de construcción (referencia)
La construcción es para reemplazar vigas de un puente, dañadas por un accidente. | Foto: Getty Images

El incidente provocó que de inmediato las autoridades de emergencia cerraran cuatro carriles de la vía, dejando uno libre para despejar los carros que estaban circulando por la zona al momento del choque.

Horas después, los oficiales de la ciudad de Garland, en Texas, que llegaron al lugar, aseguraron que el accidente se había solucionado.

No ha sido el único accidente grave que se registra en la interestatal, pues lo que lleva de año, varios incidentes han tenido lugar en esta zona. Incluso, en la mayoría de estos, al menos una persona ha perdido la vida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump amenaza a la Unión Europea por haber impuesto una multa a la empresa Google: “El contribuyente estadounidense no lo tolerará”

2. La inesperada promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno, jugador de la Selección, si hacía gol en el partido contra Bolivia

3. Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

4. Estos son los dos pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de EE. UU.

5. “Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTexas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.