Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

Durante este fin de semana, la Interestatal 30 (I-30) en la ciudad de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas, en Estados Unidos, estará cerrada debido a que se estarán realizando obras de tránsito.

El Departamento de Transporte de Texas anunció que, desde este viernes 5 de septiembre, cerrará los carriles que conducen hacia el oeste de la Interestatal 30 entre Fielder Road en Arlington y Eastchase Parkway en Fort Worth, ya que será una zona de obras por el puente que está allí ubicado.

Así las cosas, desde las 9 de la noche del viernes, hasta la 6 de la mañana del lunes 8 de septiembre, los conductores deben tomar rutas alternas.

La Interestatal 30 estará cerrada durante el fin de semana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El departamento aseguró que los trabajadores estarán arreglando unas vigas del puente Randol Mill Road, las cuales fueron dañadas en medio de un accidente que involucró a un gran camión de 18 ruedas, el pasado junio.

El reemplazo de aquellas vigas “restablecerá la vital conexión comunitaria”, de acuerdo con el comunicado de la agencia de transporte.

Para o afectar en mayor medida a los conductores del estado de Texas, el departamento de transporte detalló que el tráfico será desviado hacia el norte por la State Hwy 360, hacia el oeste por la State Hwy 183 y hacia el sur por la Interestatal 820 para reconectarse con la I-30 más adelante, donde ya no habrá afectaciones por las obras.

Las personas deben tomar rutas alternas. | Foto: Getty Images

Además, la agencia estatal anunció que habrá un segundo fin de semana de construcciones, para que las personas que necesiten tomar esta ruta se empiecen a programar desde ahora.

Esta segunda jornada se llevará a cabo desde las 9 de la noche del 19 de septiembre hasta las 6 de la mañana del 22 de septiembre.

El 25 de junio se reportó un accidente en un tramo de la interestatal, en Broadway Boulevard, provocado por un camión de gran tamaño, cerca de las 7 de la mañana de aquel día.

La construcción es para reemplazar vigas de un puente, dañadas por un accidente. | Foto: Getty Images

El incidente provocó que de inmediato las autoridades de emergencia cerraran cuatro carriles de la vía, dejando uno libre para despejar los carros que estaban circulando por la zona al momento del choque.

Horas después, los oficiales de la ciudad de Garland, en Texas, que llegaron al lugar, aseguraron que el accidente se había solucionado.