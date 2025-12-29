Estados Unidos

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Tormentas invernales, ventiscas y tornados hoy complican viajes y transporte en EE. UU.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 3:47 p. m.
Aeropuertos registran demoras en los vuelos debido a la tormenta invernal en EE. UU.
Aeropuertos registran demoras en los vuelos debido a la tormenta invernal en EE. UU. Foto: Getty Images

Un potente sistema de tormenta invernal continúa afectando hoy, 29 de diciembre de 2025, a grandes porciones del centro y este de Estados Unidos.

Ventiscas, nieve intensa, vientos fuertes y condiciones para tornados, se combinan justo en uno de los días de mayor movimiento de viajeros de la temporada vacacional.

Más de 30 millones de personas permanecen bajo avisos y alertas de clima invernal, que abarcan desde el Medio Oeste hasta el Noreste.

Se esperan condiciones peligrosas en carreteras, aeropuertos y rutas de transporte terrestre, según lo informa News AZ.

En el Medio Oeste, partes de Michigan y las zonas cercanas a los Grandes Lagos están bajo advertencias por tormentas invernales, con esperados vientos de hasta 55–60 mph (aproximadamente 88–96 km/h), acumulación de nieve y posibles condiciones tipo blizzard (ventisca con visibilidad casi nula).

Estas condiciones están configurando tramos de carreteras interestatales como extremadamente peligrosos o incluso temporalmente intransitables.

En el Noreste, la tormenta ha dejado acumulaciones de nieve significativas y hielo, con zonas reportando congelamiento de carreteras, apagones eléctricos y condiciones de conducción muy difíciles en el estado de Nueva York y áreas circundantes, donde las autoridades han emitido advertencias de clima invernal y alertas de lluvia congelada que hace aún más traicioneras las superficies de tránsito, según Times Union.

Además, episodios de tornados han sido reportados en zonas inesperadas, como partes del centro de Estados Unidos, donde sistemas convectivos asociados al frente frío han generado vientos dañinos y tornados aislados, con impactos materiales en regiones rurales y suburbanas.

Estos fenómenos con mezcla de ventiscas, nieve pesada, viento y tornados, reflejan la complejidad del sistema climático actual, donde masas de aire polar se encuentran con aire más cálido y húmedo, produciendo una variedad de condiciones severas simultáneas que dificultan la movilidad y la seguridad pública.

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo.
Miles de viajeros han tenido que reprogramar sus viajes por la ola de nieve que azota a gran parte de Estados Unidos Foto: AP

Cancelaciones, demoras y advertencias de seguridad

Las condiciones meteorológicas adversas de hoy están generando interrupciones generalizadas en los sistemas de transporte.

Los servicios aeroportuarios enfrentan retrasos masivos y cancelaciones, con miles de vuelos afectados desde el núcleo del Medio Oeste hasta grandes aeropuertos en la Costa Este, según Business Insider.

Las autoridades federales y estatales han instado a la población a evitar viajes no esenciales, especialmente en carreteras interestatales donde la combinación de nieve, hielo y viento crea condiciones de conducción extremadamente peligrosas.

A causa de estas condiciones, algunas autopistas principales, como tramos de la I-35 en Minnesota, han sido etiquetadas como no recomendadas para el tránsito, mientras que equipos de mantenimiento trabajan para despejar rutas bloqueadas por acumulación de nieve y hielo.

Los viajeros aeroportuarios enfrentan cancelaciones y largas demoras, con informes que indican que más de 21.000 vuelos han sufrido demoras y miles han sido cancelados desde el fin de semana.

Aeropuertos clave como Chicago O’Hare, Minneapolis-Saint Paul y varios hubs en la Costa Este, han sido los más afectados por las condiciones climáticas.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

Lugares en Estados Unidos donde se esperan las peores condiciones climáticas hoy, 29 de diciembre

  • Medio Oeste: estados como Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois enfrentan ventiscas con acumulaciones significativas de nieve, vientos fuertes de hasta 60 mph (≈96 km/h) y visibilidad reducida en carreteras principales.
  • Noreste:Nueva York, Pensilvania, Massachusetts y Nueva Inglaterra presentan nieve intensa, lluvia congelada y condiciones de hielo que complican la movilidad terrestre y aérea.
  • Centro de Estados Unidos: Algunas zonas rurales han reportado tornados aislados, especialmente en áreas de Illinois, Indiana y partes de Iowa, con daños materiales moderados.
  • Grandes Lagos y áreas cercanas: se espera nieve persistente y ventiscas que afectan carreteras y transporte ferroviario, generando cierres temporales de rutas.

Noticias Destacadas