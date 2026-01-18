Tres objetos inusuales prohibidos en la basura: podrían costarle multas de miles de dólares o incluso la cárcel en Estados Unidos

En algunos lugares de Estados Unidos, las personas que incumplan con ciertas leyes de basuras residuales pueden asumir altas multas de hasta 25.000 dólares. Lo anterior debido a que hay tres objetos inusuales que está prohibido que se arrojen en los botes de basura, incluso si los ciudadanos no tiene cuidado con las estrictas normas, pueden pasar un tiempo en la cárcel.

La legislación aplica en el estado de Carolina del Norte, donde está prohibido tirar a la basura conchas de ostras de mar. Para evitar que los residentes comentan el error, hay puntos de reciclaje a lo largo de las ciudades costeras donde estas se pueden arrojar. De acuerdo con los detalles de la normativa, estas conchas permiten construir nuevos arrecifes de ostras que son necesarios cerca del mar.

Las conchas tienen puntos de reciclaje para que no terminen en las canecas de basura. Foto: Getty Images

Algunas organizaciones costeras y la División de Pesca Marina de Carolina del Norte son los encargados de reutilizar las conchas que se recicla, de acuerdo con la información del estado.

“Las ostras pueden tardar entre 1 y 3 años o más en alcanzar la madurez en un arrecife”, amplía la Federación Costera de Carolina del Norte en su página oficial. “Este proceso apoya los ecosistemas locales, mejora la calidad del agua y mejora la estabilidad de la costa”.

“Las ostras filtran el agua, mejorando su calidad, mientras que sus arrecifes crean hábitats para peces, cangrejos y otros organismos”, especifica la federación.

Las colillas de cigarrillos causan incendios domésticos. Foto: Getty Images

Otro objeto prohibido en las basuras son las colillas de cigarrillo. Unos estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina indicaron que en el 2022 hubo más de 120.000 millones de estos desechos tirados en el suelo en todo el país. Ante la situación, la administración del estado de Illinois estableció multas de 1.500 dólares si tiran los cigarrillos al piso.

Para quienes reincidan en el error, las sanciones económicas pueden elevarse hasta los 25.000 dólares.

Tirar estos elementos en las canecas pueden alcanzar altas multas. Foto: Adobe Stock

Además, el Servicio de Parques Nacionales ha señalado que cientos de fumadores y no fumadores mueren en medio de incendios domésticos, provocados por botar las colillas en las basuras. “La mayoría de los incendios provocados por materiales para fumar comienzan en camas o muebles, o en la basura”, se lee en el sitio de internet del servicio de parques.

El tercer elemento que no se puede botar en las canecas son las heces de animales en el estado de Dakota del Norte. Este, siguiendo lo señalado por la administración local, debe usarse como un fertilizante. Las multas por las violaciones a las normas sobre los excrementos de animales rondan los 50 y 500 dólares.