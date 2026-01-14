Estados Unidos

En este lugar buscan trabajadores extranjeros: esta es la ley para que puedan trabajar legalmente y obtener residencia

La administración estatal estableció los requerimientos que necesitan las personas para poder obtener un trabajo más rápido en el país.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 11:08 p. m.
Estos son los requisitos para hacer parte de los beneficios de la nueva ley en Texas.
Estos son los requisitos para hacer parte de los beneficios de la nueva ley en Texas.

Son millones de personas las que sueñan encontrar un trabajo estable en Estados Unidos y el camino legal para conseguir los papeles necesarios para residir en la primera potencia del mundo. Para ello, hay diversas maneras en la que los extranjeros pueden radicarse en el país de Norte América.

Una de ellas se trata de la ley HB 2038 o “DOCTOR Act”, la cual beneficia a los médicos graduados en el exterior, ya sea que acaban de culminar sus estudios o cuentan con una larga carrera de experiencia, para que puedan integrarse más rápido al sistema de salud estadounidense.

La ley aplica para los médicos graduados en el exterior. Foto: Getty Images

Esta legislación fue firmada por la administración estatal de Texas. Desde septiembre del año pasado, el estado ha creado licencias temporales para que los médicos de otros países consigan su residencia y trabajen en la región.

Para poder gozar de los beneficios que ofrece la nueva ley, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos aprobar los pasos 1 y 2 del examen USMLE (United States Medical Licensing Examination), el cual deben presentar los médicos para obtener la licencia en Estados Unidos.

En esa evaluación se pone a prueba los conocimientos básicos, clínicos y prácticos de la medicina.

Los médicos deben aprobar un examen nacional y cumplir con otros requisitos. Foto: 123rf

Otros requisitos son contar con una propuesta de trabajo en Texas y trabajar bajo supervisión en el país por un tiempo determinado. El extranjero debe, además, demostrar el dominio del inglés, y no tener antecedentes penales ni de conducta inadecuada en su país de origen.

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

La ley establece que, en lugar de cursar siete años de residencia en Estados Unidos, los extranjeros que aplican podrán cumplir su residencia en cuatro años. Esta se da en medio de un déficit de doctores en el estado; un reportaje de The Texas Tribune atribuyó la situación a que la mayoría de los médicos están alcanzando su edad de jubilación mientras hay un alto crecimiento poblacional.

La finalidad de la ley es abrir el mercado laboral a los médicos en Texas. Foto: Getty Images

“De los 100.000 médicos con licencia en Texas, aproximadamente una cuarta parte se formó fuera de Estados Unidos, lo que iguala la proporción nacional. No está claro cuántos de ellos ejercen realmente como médicos”, escribió el medio en mención.

“Creo que esto realmente ayudará a los médicos de aquí a acceder a los programas de residencia médica, ya que ahora no tendrán que competir con médicos graduados extranjeros”, expresó el doctor Sherif Zaafran, el presidente de la Junta Médica de Texas, según lo recopilado por la prensa local.

“Este proceso permite que los médicos ocupen puestos en áreas desatendidas con el objetivo de obtener una licencia sin restricciones, y también con la esperanza de que algunos de ellos puedan establecer allí su residencia permanente”, agregó en el momento que la ley fue aprobada.

