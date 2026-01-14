Estados Unidos

Influencer en Estados Unidos asegura que descubrió la receta secreta de la Coca-Cola: ¿es confiable su revelación?

Un youtuber afirma haber replicado la receta secreta de Coca Cola y genera debate global.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de enero de 2026, 5:10 p. m.
Un youtuber afirma haber replicado la receta secreta de Coca‑Cola, desatando debate en redes.
Un youtuber afirma haber replicado la receta secreta de Coca‑Cola, desatando debate en redes. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

En la última semana, un video publicado por el creador de contenido conocido como LabCoatz ha encendido el debate global sobre uno de los secretos industriales más icónicos del siglo XX: la receta de Coca‑Cola.

Coca-Cola apuesta por el azúcar de caña en EE. UU., tras impulso del gobierno de Trump

Youtuber revela supuestos ingredientes de la bebida icónica

En un clip de 25 minutos titulado “Replicando a la perfección la Coca‑Cola (Me llevó un año)”, el estadounidense documenta, paso a paso, un proceso de ingeniería inversa aplicado a la famosa bebida gaseosa.

Según su relato, tras más de un año de análisis químico con técnicas como cromatografía de gases y espectrometría de masas, así como pruebas sensoriales a ciegas, habría logrado crear una versión casera, que él bautiza como “Lab‑Cola”, casi indistinguible del producto original.

El video presenta una lista detallada de compuestos que, según LabCoatz, compondrían el núcleo del sabor característico de Coca‑Cola: una base de aceites esenciales cítricos (limón, lima, naranja), especias como canela de cassia, nuez moscada y cilantro, además de notas aromáticas menos esperadas como aceite de árbol de té y taninos de vino.

A ello se suman ingredientes como vainilla, glicerina, vinagre y pequeñas cantidades de fenol para ajustar la sensación en boca.

El creador también describe un proceso técnico que incluye la disolución de azúcar en almíbar, integración de aceites diluidos en alcohol, calentamiento controlado para preservar compuestos volátiles y carbonatación con agua extremadamente fría.

La marca decidió retirar varios de sus productos
El influencer estadounidense mostró supuestos detalles de la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero expertos dudan de su veracidad Foto: Getty Images

La fórmula sigue siendo un secreto industrial y la réplica es objeto de debate

Históricamente, la compañía The Coca‑Cola Company ha mantenido su fórmula como un secreto comercial, no patentado, para garantizar su confidencialidad indefinidamente.

La mezcla aromática conocida como “Merchandise 7X”, responsable del perfil sensorial único de la bebida, se guarda bajo estricta custodia en Atlanta y solo un número muy reducido de empleados tiene acceso a ella.

Aunque se han publicado supuestas versiones de la receta original del farmacéutico John Pemberton de finales del siglo XIX, la empresa y expertos señalan que ninguna ha sido confirmada como auténtica.

La afirmación de LabCoatz ha generado escepticismo entre científicos, aficionados y consumidores. En plataformas como Reddit, varios comentaristas han señalado que conocer una lista de ingredientes aproximados no garantiza reproducir el sabor exacto, debido a que las proporciones, la interacción química y el método de preparación son factores determinantes que no se revelan completamente.

Trump califica al T‑MEC, el tratado comercial de México, EE. UU. y Canadá, como “irrelevante”

Algunos observadores incluso sugieren que las diferencias en sabor serían perceptibles para paladares expertos, aunque la réplica sea “muy parecida”.

Desde el punto de vista legal, expertos en propiedad intelectual recuerdan que la ingeniería inversa de un producto no infringe necesariamente la ley, siempre que no se acceda a la información mediante prácticas ilícitas ni se utilice la marca registrada para comercializar imitaciones como si fueran el producto original.

Por su parte, The Coca‑Cola Company no ha emitido una declaración oficial sobre el video o las afirmaciones de LabCoatz.

