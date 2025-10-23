Coca- Cola ha iniciado un lanzamiento gradual en Estados Unidos de una versión de su refresco clásico hecha con azúcar de caña, en vez del jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa.

Este cambio se realizó tras una petición del presidente Donald Trump, a principios del 2025, con el respaldo del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha criticado el uso del jarabe de maíz por sus impactos en la salud.

¿Dónde se venderá primero el nuevo producto de Coca- Cola en Estados Unidos?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuáles serán los lugares en donde inicialmente se distribuirá este producto.

Sin embargo, se ha dicho que se incluirá en el mercado de forma paulatina, de acuerdo a lo que se registra en el medio AS.

Es así, como el lanzamiento será lento y progresivo, distribuyéndose en ciudades y establecimientos específicos del país.

Se presume que comenzará en mercados urbanos grandes, en donde hay mayor demanda y capacidad de distribución para novedades de producto.

Además, para un despliegue a nivel masivo se espera que haya una mayor capacidad de producción y disponibilidad de caña.

La compañía confirmó el martes el lanzamiento de botellas de vidrio de un solo uso de 12 onzas en"mercados selectos de Estados Unidos | Foto: Getty Images

¿Cómo será la presentación de la nueva Coca- Cola?

La compañía confirmó, el martes de esta semana, el lanzamiento de botellas de vidrio de un solo uso de 12 onzas en ciertos mercados seleccionados.

La razón de esta presentación se debe a que la botella de vidrio ha sido durante casi un siglo, un símbolo de “fescura y conexión”.

“Este otoño, presentamos una nueva botella de vidrio individual de 12 oz (355 ml) en mercados selectos de EE. UU., ofreciendo a los consumidores una forma clásica y atemporal de disfrutar su Coca-Cola Sabor Original, elaborada con azúcar de caña estadounidense” declaró un portavoz de la compañía.

El lanzamiento llega luego de que la empresa enfrentara un proceso de ralentizado, debido a los problemas que se han presentado en la cadena de suministro del azúcar de caña estadounidense, de acuerdo a lo que registra en Bloomberg.

El director financiero de Coca- Cola, JohnMurphy, afirmó que la compañía ha tenido problemas para aumentar la capacidad de producción de botellas de vidrio.

Mientras se hacen los últimos ajustes, la empresa implementará la producción por etapas y se planea que se ampliará esta transición en el 2026.

Trump ya había hecho su primer esfuerzo para impulsar este cambio en el mes de julio, a través de su red Truth Social, mediante la cual afirmó que Coca- Cola había acordado usar azúcar de caña real en su producto estrella, el cual siempre había sido endulzado con jarabe de maíz.