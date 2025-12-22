Estados Unidos

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Se suspenden permisos para grandes proyectos de energía eólica a mar abierto en Estados Unidos, por considerarse un riesgo para la seguridad nacional.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 6:55 p. m.
Se suspenden permisos para grandes proyectos de energía eólica.
Se suspenden permisos para grandes proyectos de energía eólica. Foto: Getty Images

El Gobierno de los Estados Unidos informa la suspensión de permisos de grandes proyectos de energía eólica marina que se están construyendo en el territorio nacional, por motivos de “seguridad”.

Esta decisión afectaría gravemente la industria de energías renovables en el territorio norteamericano.

x
Trump en múltiples ocasiones ha dado polémicas declaraciones en torno a las energías verdes. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, responsable de las decisiones en materia de recursos naturales, afirmó que se haría la suspensión inmediata “de los permisos de explotación de todos los grandes proyectos eólicos offshore (en mar abierto) en construcción en Estados Unidos".

Donald Trump habla sobre una tercera guerra mundial y causa conmoción

De acuerdo con la información presentada, esta decisión se da a raíz de la identificación del Departamento de Defensa de posibles “riesgos para la seguridad nacional” asociados a este tipo de iniciativas.

Noticias Estados Unidos

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Noticias Estados Unidos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Noticias Estados Unidos

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Noticias Estados Unidos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Mundo

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

Mundo

Aliada de Trump y líder de seguridad de EE. UU. envía un decisivo mensaje a Nicolás Maduro

Mundo

Potencia mundial reactiva la central nuclear más grande del mundo, en plena escalada de conflicto con China

Según se indica, el “movimiento de las aspas” de los aerogeneradores y sus “torres altamente reflectantes”, que "crean interferencias en los radares“, se pueden considerar como peligrosos para la seguridad.

El radar estará operativo para compartir información de EE.UU.
Genera interferencia con radares. Foto: Getty Images

Cinco grandes proyectos de construcción de parques eólicos marinos, todos situados en el Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos, se verían afectados por esta suspensión, que según el departamento busca dar tiempo a las autoridades y empresas involucradas “para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos” en cuestión.

Aunque se indica que se busca una solución para mitigar los riesgos, el hecho de frenar proyectos de energías renovables de gran magnitud como los que se suspenderán generan preocupación en medio de la búsqueda global por hacer una transición a energías renovables.

Viajar en Estados Unidos durante las fiestas podría salir muy caro: estas infracciones pueden generar multas de hasta 17.000 dólares

Esta nueva medida se da en medio de los constantes ataques de la administración de los Estados Unidos a las energías renovables, en este caso contra la eólica.

Desde su regreso al poder, Trump ha firmado una serie de decretos para frenar el avance de esta industria, entre ellos la congelación de permisos de explotación y de préstamos federales para cualquier proyecto eólico marino o terrestre.

“No vamos a apostar por la (energía) eólica”, había declarado en enero el presidente republicano, que ha realizado acciones para impulsar la explotación de energías fósiles.

Donald Trump en la Asamblea de la ONU
Donald Trump en la Asamblea de la ONU. Foto: Getty Images

Donald Trump en diferentes ocasiones ha despertado polémica por sus declaraciones en torno a las energías verdes. En la Asamblea General de la ONU del 2025 afirmó:

Nos estamos deshaciendo de las falsamente llamadas energías renovables. Por cierto, son un chiste. No funcionan. Son demasiado caras. No son lo suficientemente potentes como para alimentar las plantas que se necesitan para hacer grande a un país”.

En torno a la energía eólica dijo: “El viento no sopla. Esos grandes molinos de viento son tan patéticos y tan malos, tan caros de operar, y hay que reconstruirlos constantemente. Empiezan a oxidarse y a pudrirse”.

Un solo gasoducto suministra tanta energía como estos cinco proyectos juntos”, proclamó el lunes en X Doug Burgum, conocido por su cercanía a la industria petrolera y gasífera, proclamando que la suspensión de los permisos es “de sentido común”.

*Con información de AFP

Mas de Noticias Estados Unidos

Vacantes de empleo de Colsubsidio.

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

x

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Economia

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Tiempo de impuestos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

x

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Cheetah Hunt, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos).

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Migrantes esperan en un aeropuerto internacional tras registrarse para la salida voluntaria coordinada por el DHS como parte del programa federal de retorno asistido.

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Violencia en comercios de EE. UU.: un video de Walmart expone cómo escalan los robos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

x

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Noticias Destacadas