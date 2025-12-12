Trump bromea sobre la propuesta legislativa de Melania para proteger a los jóvenes en EE. UU.: “No sé qué está haciendo, pero será genial”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, adelantó ante los congresistas de su país que el próximo año presentará una “nueva iniciativa legislativa”, y los instó a que la apoyaran en su proyecto.

El jueves, 11 de diciembre, desde la Casa Blanca, y para celebrar el Baile del Congreso, Melania Trump se refirió brevemente a su iniciativa: Ley Take it Down, la cual busca prohibir la distribución de imágenes íntimas si el consentimiento de la persona involucrada.

La ley también abarca las imágenes que son creadas con inteligencia artificial pero con las caras de personas reales.

El presidente y su esposa asistieron an un evento en la Casa Blanca junto con el Congreso de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Como dijo el presidente, nuestro mayor triunfo, en mi oficina como primera dama, en 2025 es la Ley de Take it Down. Agradezco todo su apoyo”, dijo la primera dama que estaba junto a su esposo, Donald Trump.

“Agradezco su abrumador apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes y el Senado. Gracias, Sr. Presidente (Mike) Johnson”, agregó, a modo de motivación para que el Congreso vote a favor de su iniciativa.

"Good evening.



“Good evening.



Welcome to the White House.



As the president said, our greatest triumph in my office in 2025 was Take it Down.



I appreciate all of your support, across the…

“Espero que les entusiasme apoyar mi nueva iniciativa legislativa en 2026. Algunos de ustedes ya la conocen porque ya está en marcha”, continuó diciendo.

Por su parte, el anuncio pareció tomar por sorpresa al presidente. Cuando Melania terminó de hablar, este intervino.

“Bueno, acabo de enterarme de eso por primera vez. Lo único que puedo decirles es que será genial para los niños”, dijo ante la prensa y los asistentes al evento en la sede presidencial.

🚨🇺🇸 TRUMP: MELANIA LOVES CHILDREN AND WHATEVER SHE’S DOING WILL BE GREAT FOR THEM



Melania surprised everyone by announcing a major new children’s initiative with 2026 legislation.



Trump responded with a grin admitted he had no details yet, but instantly vouched for it:



“Well,… https://t.co/3XD9B9HTm2 pic.twitter.com/s3uhXMeOe4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 12, 2025

“No sé qué está haciendo, pero sé que será genial para los niños porque los ama. Si lo publica, quizás vuelva a ser unánime o lo que sea. Pero muy reñido”, complementó el presidente.

En mayo, el presidente firmó la ley Take It Down Act, que ha sido considerada una de las piezas legislativas más importantes que ha aprobado desde su vuelta a la Casa Blanca.

“Esta legislación es un poderoso paso adelante en nuestros esfuerzos por garantizar que todos los estadounidenses, especialmente los jóvenes, puedan sentirse mejor protegidos contra el abuso de su imagen o identidad”, expresó Melania en ese momento, al firmar ella misma la ley.

Melania Trump anunció que presentará una ley para los jóvenes. | Foto: Getty Images

Esta iniciativa tiene la finalidad, según la primera dama, de proteger a los jóvenes y en especial a las mujeres que son vulneradas cuando se comparten imágenes íntimas de ellas con el objetivo de acosarlas o manipularlas.

“La inteligencia artificial y las redes sociales son los dulces digitales de la próxima generación: dulces, adictivos y diseñados para impactar el desarrollo de la conectividad de nuestros hijos”, dijo Melania, que ha demostrado un particular interés en los jóvenes.