El programa, lanzado por la administración Trump, permite obtener una residencia equivalente a la green card mediante pagos millonarios de miles de millones de pesos colombianos, en un momento en que las vías tradicionales se vuelven más costosas y lentas para millones de inmigrantes.

Una vía privilegiada para quienes pueden pagar

La administración de Donald Trump ha reconfigurado de forma abrupta la arquitectura migratoria de Estados Unidos con el lanzamiento de la llamada Trump Gold Card, un programa destinado a acelerar la obtención de residencia permanente para extranjeros con alto poder adquisitivo.

Según la información divulgada por La Sexta y confirmada por medios como El País, la iniciativa permite que solicitantes con gran capacidad financiera accedan a una ruta preferencial que evita gran parte de los requisitos que afrontan los inmigrantes tradicionales.

El programa opera a través de un portal oficial, donde los aspirantes deben pagar una tarifa inicial de 15.000 dólares, aproximadamente 57 millones de pesos colombianos, por el procesamiento de la solicitud.

Si superan esta fase, se exige una “contribución” de 1 millón de dólares, cerca de 3.800 millones de pesos colombianos, definida como un “regalo” al país y presentada como evidencia de que el solicitante aportará un beneficio sustancial a la economía.

Tras completar el proceso, los beneficiarios reciben una autorización equivalente a la green card en un tiempo considerablemente inferior al de los trámites tradicionales.

Trump ha defendido la medida argumentando que busca atraer perfiles “excepcionales” capaces de impulsar la competitividad nacional.

La administración incluso ha anticipado versiones más exclusivas, como una tarjeta corporativa y una futura Platinum Card, que incluiría beneficios fiscales adicionales.

Mientras la Gold Card abre la puerta a los más ricos, millones de inmigrantes siguen enfrentando altos costos y largas esperas para regularizar su estatus.

Un sistema que encarece y ralentiza la vía tradicional

El lanzamiento de la Gold Card ha generado una fuerte controversia. Expertos en política migratoria señalan que la iniciativa institucionaliza un sistema desigual, en el que la residencia estadounidense, para la mayoría un proceso largo, costoso y exigente, se convierte en un privilegio que puede comprarse.

Investigaciones citadas por The Daily Beast alertan de la creación de un sistema de “doble carril”, favoreciendo a los extranjeros más ricos mientras se endurece el acceso para quienes carecen de recursos.

El contraste se acentúa al revisar el costo actual de las vías migratorias tradicionales.

Las solicitudes familiares pueden tardar años, y las tarifas acumuladas por formularios, exámenes médicos y trámites adicionales representan una carga considerable para miles de familias.

A ello se suman los incrementos recientes en las tarifas de visas de trabajo como la H-1B, que para ciertos empleadores pueden superar los 100 000 dólares, más de 380 millones de pesos colombianos, además de nuevos requisitos de seguridad que prolongan aún más los tiempos de espera, según documentó Reuters.

Organizaciones de defensa de inmigrantes subrayan que, mientras el gobierno facilita una entrada preferente para millonarios, millones de extranjeros de ingresos modestos se enfrentan a un sistema cada vez más caro, lento y restrictivo, alimentando una percepción creciente de inequidad en la política migratoria estadounidense.