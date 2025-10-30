Suscribirse

Mundo

Trump toma radical decisión sobre el número de refugiados admitidos en EE. UU.; priorizará a ciudadanos de solo un país del mundo

En el año 2026 habrá una reducción de más de 117.000 cupos de refugiados.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:04 p. m.
Mujer refugiada sentada en el suelo con una manta en un refugio de Estados Unidos | Foto: Getty Images

La administración Trump redujo drásticamente el número de refugiados que se admiten cada año en Estados Unidos, disminuyendo los cupos del beneficio migratorio.

Contexto: Conozca los migrantes que no califican para el parole humanitario en Estados Unidos, y las razones por las que niegan la solicitud

El gobierno federal limitará a solo 7.500 el número de refugiados para el año 2026, por lo que las solicitudes de asilo podría aumentar en su porcentaje de rechazo.

x
Muestra artística en la ciudad de Tijuana, ciudad que limita con la frontera. | Foto: Anadolu via Getty Images

Además, la prioridad se le dará a sudafricanos blancos provenientes del sector de la agricultura, quienes obtendrán el estatus si logran cumplir los requisitos de la actual política de refugiados.

¿Cuál es la razón de la medida?

Hasta ahora, el anuncio se dio a través de la página de la Reserva Federal, y medio locales lo califican como una medida “inusual”.

El memorando oficial aduce que la dicha medida es por “preocupaciones humanitarias o interés nacional”. Los números distan bastante de los números de Joe Biden, que ofrecía alrededor de 125.000 cupos por año.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD.
USCIS es la entidad que revisa el estatus migratorio de las personas que tienen interés en entrar a Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La decisión no solo retumba por la reducción de cupos, sino por intención de priorizar a solo un país, desviándose de la intención de albergar refugiados.

La política de refugiados en la era Trump

En el marco de la fuerte política antiinmigratoria, Trump suspendió el Programa de Admisión de Refugiados en enero de 2025.

Contexto: Trump elimina TPS a hondureños y nicaragüenses: miles enfrentan deportación pese a fallos judiciales en EE. UU.

El republicano adujo que destinaría los esfuerzos a los asuntos de seguridad nacional, enmarcados por las deportaciones masivas por parte de ICE y la vigilancia de la frontera sur con México en los puntos más críticos de entrada a Estados Unidos.

Refugiados ucranianos esperan en un gimnasio en Tijuana, México, el 5 de abril de 2022. Un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, los refugiados comenzaron a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Refugiados ucranianos esperan en un gimnasio en Tijuana, México, el 5 de abril de 2022. Un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, los refugiados comenzaron a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. | Foto: AP

Además, también hubo cambios en la figura de “parole humanitario” y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual fue retirado para varias nacionalidades después de décadas de funcionamiento.

¿Quiénes pueden acceder a ser refugiados en EE. UU.?

Las personas pueden solicitar el estatus de refugiados si se encuentran afuera de su país, tienen un temor sustentado por ser perseguidos por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o perteneciente a un grupo social determinado.

Dichas personas deben ser de interés especial para EE. UU. y no haber sido “reasentadas de forma definitiva en otro país”, según la página oficial de USCIS.

Se esperan más detalles de la medida por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

