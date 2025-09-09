Suscribirse

Estados Unidos

Trump elimina TPS a hondureños y nicaragüenses: miles enfrentan deportación pese a fallos judiciales en EE. UU.

Miles de migrantes de Honduras y Nicaragua viven incertidumbre tras la decisión de Trump, mientras tribunales en Estados Unidos aplazan su deportación.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

9 de septiembre de 2025, 12:38 p. m.
EE.UU.
Familias migrantes de Honduras, Guatemala, Venezuela y Haití viven en un campamento para migrantes | Foto: Corbis via Getty Images

A partir de este mes de septiembre, más de 75.000 personas originarias de Honduras y Nicaragua pierden el amparo legal del Estatus de Protección Temporal (TPS), una condición que les permitía trabajar y residir en Estados Unidos sin temor a ser deportados.

El Departamento de Seguridad Nacional, mediante una decisión anunciada el 8 de julio de 2025, retiró este estatus a aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, justificando que las condiciones en sus países de origen han mejorado, lo cual les permitiría regresar con seguridad.

Según la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los beneficios del TPS estaban vigentes solo hasta ayer 8 de septiembre de 2025, fecha límite establecida en la publicación del Registro Federal.

EE.UU.
Un hombre migrante nicaragüense abraza a su hija en un campamento improvisado para migrantes. | Foto: Anadolu via Getty Images

La medida representa un cambio abrupto para miles de residentes de larga trayectoria que han trabajado, pagado impuestos y formado familias establecidas en comunidades estadounidenses durante más de dos décadas.

Aunque el gobierno asegura que la situación en Honduras y Nicaragua ha mejorado, citando avances en infraestructura y turismo en el caso hondureño defensores de derechos humanos y activistas afirman que la decisión carece de fundamento humanitario y pasa por alto realidades como la represión política en Nicaragua o la inseguridad crónica en Honduras.

Contexto: Buena noticia para migrantes: Uscis anunció cambio en la entrega de importante formulario en Estados Unidos

No obstante, la decisión enfrenta frenos legales. Un fallo reciente de la jueza Trina Thompson impidió la efectividad del fin del TPS, señalando que la medida carece de base legal objetiva y resulta discriminatoria, con expresiones como “el color no es ni un veneno ni un crimen”.

La jueza amplió la protección hasta el 18 de noviembre, lo cual representa un alivio temporal para miles de beneficiarios y permitirá que puedan presentar sus defensas en tribunales.

EE.UU.
Refugiados del huracán Mitch en Posoltega, Nicaragua, revisan docenas de zapatos en el ayuntamiento el jueves 12 de noviembre de 1998 | Foto: San Francisco Chronicle via Gett

Organizaciones como la Alianza Nacional del TPS, la ACLU y redes comunitarias han liderado esta lucha legal y ofrecerán asistencia jurídica y recursos a los afectados.

La emergencia es evidente. El TPS fue otorgado tras el huracán Mitch en 1998, y desde entonces se ha renovado repetidamente por desastres naturales, violencia y crisis políticas en ambos países.

Contexto: Donald Trump fue abucheado en la final del US Open: conozca la razón que indignó al público

Ahora, estas comunidades enfrentan la posibilidad de desplazamiento forzado, pérdida de empleo y separación familiar, a menos que consigan otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.

Este momento crítico exige una mirada responsable, Pues miles de personas que han construido sus vidas aquí están a punto de perder una estabilidad alcanzada con esfuerzo. La movilización legal y comunitaria, junto con la presión política, será decisiva en los próximos meses para definir su futuro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Polo Polo anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

2. Director de la UNP justificó la compra de bastones de mando “rezados” y 123 mulas para las comunidades indígenas: “Hacen mofa”

3. Después de anunciar la nueva imputación a Nicolás Petro, sorpresivamente nombran una “fiscal de apoyo”

4. “El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

5. Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TrumpMigracióndeportaciónEstados UnidosNicaraguaHonduras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.