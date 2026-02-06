Con solo su código postal, los votantes hispanos podrán saber quién los representa y cómo decide en economía, salud, educación y seguridad.

Una plataforma que busca fomentar una participación electoral más activa

En un momento político marcado por una creciente participación del electorado hispano en Estados Unidos, UHN Plus, un medio digital enfocado en noticias de actualidad política y social desde el sur de Florida, presentó el 5 de febrero de 2026 su nueva plataforma “¿Cómo votan?”.

Esta herramienta digital está diseñada para que ciudadanos hispanos puedan identificar a sus representantes en el Congreso y conocer cómo han votado en temas clave como economía, seguridad, salud y educación, según su código postal.

La herramienta, gratuita y disponible en español e inglés, surge en un momento en que el electorado hispano en EE. UU. se ha consolidado como un bloque clave, con millones de votantes que influyen de manera creciente en las decisiones políticas del país.

Iniciativas como “¿Cómo votan?” buscan ofrecerles información directa sobre quiénes los representan en el Congreso y cómo han votado en temas que afectan su vida diaria, como economía, salud, educación y seguridad.

Objetivo y alcance

Según la propia organización, “¿Cómo votan?” tiene como objetivo dar poder informativo y práctico a los hispanos residentes en EE. UU., permitiéndoles saber quiénes son sus representantes en la Cámara de Representantes y el Senado.

También podrán mirar cómo han votado en temas que tradicionalmente figuran entre las principales preocupaciones de este electorado, como lo son la economía, la atención sanitaria, la educación y la seguridad pública.

La iniciativa de UHN Plus se produce en un entorno político cada vez más polarizado, donde la transparencia sobre el comportamiento de los legisladores es clave para los votantes.

En Estados Unidos, los 535 escaños del Congreso, 435 en la Cámara de Representantes y 100 en el Senado, legislan sobre asuntos que van desde la asignación del presupuesto federal hasta la regulación de programas de salud pública y educación.

Herramientas como “¿Cómo votan?” pretenden reducir la brecha de información que a menudo separa a los ciudadanos de las decisiones que toman sus representantes en Washington.

Una brecha que puede influir tanto en la participación electoral como en el debate público sobre políticas públicas.

En un país donde las elecciones y las decisiones legislativas tienen repercusiones profundas para millones de familias, especialmente en comunidades tradicionalmente subrepresentadas, esta clase de iniciativas subraya la importancia de acceso a la información y transparencia política como pilares de la democracia estadounidense.