¿Viene un aumento de 200 dólares para el Seguro Social en Estados Unidos? Esta es la fecha en la que llegaría el dinero extra

Los legisladores de Estados Unidos están impulsando una iniciativa para pagar 200 dólares más a los beneficiarios del Seguro Social, bajo el argumento de que los jubilados del país no pueden enfrentar los altos costos de vida con el actual pago del Estado.

La legislación “Ley de Alivio de la Inflación de Emergencia del Seguro Social”, que fue presentada por algunos demócratas en el Congreso, pretende enviar el dinero adicional desde el próximo año hasta julio del 2026. Y, de acuerdo con los patrocinadores de la iniciativa, esta representaría un alivio para los beneficiarios del Seguro Social, Ingreso Suplementario de Seguridad, de la compensación por discapacidad de veteranos, las pensiones de veteranos y jubilación ferroviaria.

La inflación en EE. UU. subió un 3 % en septiembre, su nivel más alto del 2025. | Foto: adobe istock

Pese a que la ley ya pasó los debates en el Cámara de Representantes, los legisladores temen que se caiga en el Senado, donde se encuentra la mayoría de los republicanos.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, quien es la principal promotora de la ley, aseguró que la inflación ha aumentado los precios del país de manera drástica, causando que los adultos mayores necesiten una ayuda extra del gobierno.

Este pago adicional es un “salvavidas de emergencia para las personas mayores que luchan por pagar los aranceles de Trump y la creciente inflación”, aseguró la senadora en un comunicado que compartió al respecto.

Más de la mitad de los jubilados de EE. UU. dependen del Seguro Social. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La inflación en Estados Unidos aumentó hasta un 3 % en septiembre de este año, lo que representa el nivel más alto desde inicio del 2025, de acuerdo con los detalles del Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Al comparar los precios del café, del mercado, o de artículos que se venden en Internet, con los costos de hace unos meses, estos han subido considerablemente. Se le suma que los aranceles impuestos por Donald Trump han encarecido algunos productos de uso diario, y el cierre de gobierno, que finalizó días atrás, dejó una preocupación económica en el país de Norte América.

Elizabeth Warren, senadora demócrata. | Foto: Getty Images

Actualmente, alrededor del 73 % de los adultos mayores estadounidenses dependen de los pagos del Seguro Social, según un estudio que realizó la organización Senior Citizens League. Los ciudadanos pueden acceder a estos pagos desde que cumplen 62 años de edad, si son familiares de trabajadores fallecidos o algunos estadounidenses con una discapacidad que les impida emplearse.