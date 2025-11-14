ChatGPT Plus

Tras la reapertura del Gobierno federal, muchos beneficiarios del Seguro Social (SSA) siguen en vilo, preguntándose si sus pagos podrían retrasarse en los próximos meses.

Aunque la SSA asegura que el calendario permanece intacto, aún persisten dudas sobre cómo se realizarán realmente los depósitos. Aquí le explicamos qué está confirmado y qué debes tener en cuenta.

El fin de la incertidumbre

Millones de jubilados, trabajadores con discapacidad y familias que dependen de los pagos de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos han vivido meses de incertidumbre sobre si recibirán sus giros a tiempo, debido al prolongado cierre del Gobierno federal.

Sin embargo, hay buenas noticias: según informó el diario El Comercio, el cronograma permanece intacto y la SSA confirmó que los depósitos continuarán realizándose en las fechas establecidas.

De esta manera, quienes dependen de este ingreso no deberían enfrentar sorpresas en los próximos pagos.

Beneficiarios del Seguro Social siguen atentos al calendario de pagos tras la reapertura del Gobierno federal. | Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el calendario de pagos?

Aunque el calendario no cambia por el cierre del Gobierno, sí es diferente dependiendo de su situación, así que conviene saber a qué grupo pertenece para saber cuándo le harán su depósito.

Los pagos del seguro social (beneficios de jubilación, discapacidad, supervivencia) para la mayoría se reparten el miércoles, según el día de su nacimiento dentro del mes.

Si nació entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, le pagan el segundo miércoles de cada mes.

Si nació entre el día 11 y el 20, le pagan el tercer miércoles de cada mes.

Si nació entre el día 21 y el 31, le pagan el cuarto miércoles de cada mes.

Consejos para estar tranquilo con el pago del Seguro Social

Según la página del Social Security, estos consejos le darán la tranquilidad de saber que su pago llegará oportunamente:

Verifique tu fecha de pago basado en su fecha de nacimiento y en la categoría en la que está. Revise su cuenta bancaria el día señalado y si no ve el depósito el día “clave”, espere al menos 3 días hábiles antes de preocuparse. Así lo indica la SSA, para pagos electrónicos. Ajuste sus pagos mensuales, así si sus facturas tienen fecha fija (renta, luz, seguro) y la fecha de Seguro Social cambia mes a mes según su calendario, considere automatizar los pagos o mover las fechas de vencimiento, para evitar que sus cuentas se adelanten o atrasen. Tenga un plan B menor: aunque los pagos están protegidos, nunca sobra tener un pequeño “colchón” de efectivo o una cuenta de respaldo, por si alguna vez hay demora (aunque poco probable). Manténgase informado acerca de los ciclos de pago, ya que las normativas pueden cambiar a futuro, por lo que es bueno revisar anuncios oficiales de la SSA.