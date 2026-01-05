Los colombianos que viven en Estados Unidos ya pueden inscribirse para votar en las próximas elecciones de Colombia, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitara oficialmente el registro en línea y presencial en consulados, un trámite obligatorio para quienes no estén inscritos o necesiten actualizar su puesto de votación.

Así pueden votar en las próximas elecciones los colombianos que viven en Estados Unidos

Los colombianos que residen en Estados Unidos pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales de Colombia, siempre que inscriban o actualicen su cédula de ciudadanía en el exterior.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) han habilitado mecanismos para facilitar este proceso, tanto de forma virtual como presencial en consulados, con plazos específicos según el tipo de elección.

Para votar desde Estados Unidos, el ciudadano colombiano debe estar inscrito en el censo electoral del exterior, ya sea mediante el sistema digital habilitado por la Registraduría o presencialmente en cualquier consulado colombiano.

La plataforma de inscripción en línea permite actualizar o cambiar el puesto de votación ingresando datos personales y de residencia, y en muchos casos esta gestión puede completarse desde un celular u otro dispositivo con acceso a internet, como se informa en la página oficial de la Registraduría Nacional.

La Cancillería recuerda que la inscripción consular o actualización del puesto de votación puede hacerse hasta dos meses antes de la fecha de cada elección.

Para las elecciones al Congreso, la fecha límite es el 8 de enero de 2026, y para la primera vuelta presidencial el 31 de marzo de 2026, como ha informado la entidad en mención.

Si la cédula ya está inscrita en un consulado estadounidense, el ciudadano no necesita volver a inscribirla a menos que haya cambiado de lugar de residencia o quiera actualizar el puesto de votación.

De acuerdo con la autoridad electoral, este trámite está dirigido a quienes nunca han votado desde el exterior o a quienes cambiaron de ciudad o estado dentro de Estados Unidos y necesitan actualizar su lugar de votación.

Estados Unidos es uno de los países con mayor número de colombianos habilitados para votar fuera del territorio nacional, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Qué debe saber para votar desde EE. UU.?

El voto en el exterior siempre es presencial: no existe voto electrónico, por correo ni por delegación.

Para elecciones nacionales, de acuerdo con las normas electorales vigentes, esto implica que el elector debe acudir en persona al consulado o puesto habilitado en su ciudad de residencia dentro de Estados Unidos para ejercer su derecho al sufragio, como lo informa la Registraduría Nacional.

Para votar, la cédula de ciudadanía colombiana es el único documento válido, y puede ser la versión amarilla con hologramas o la cédula digital. El pasaporte colombiano puede utilizarse para el trámite de inscripción, pero no es válido para votar.

Las autoridades también recomiendan consultar solo fuentes oficiales para verificar fechas, lugares y horarios de votación, ya que esta información puede variar según la elección y el consulado, y evitar así información errónea que circule en redes o fuentes no autorizadas.

Adicionalmente, los colombianos solo pueden votar en elecciones nacionales como Congreso y Presidencia, no en procesos electorales locales de Estados Unidos, ya que estas decisiones no forman parte del sistema político colombiano.